不下水就當人？高科大落水事件教授否認：沒有這樣說過

高雄科技大學海洋休閒管理系昨在興達港內進行獨木舟訓練課程，因天氣惡劣，28名學生受困海上、5名學生落海被救起。針對學生和家長不滿校方罔顧安全，指教師揚言「不下水就當人」，高師大海洋休閒管理系教授高興一表示，對課程安排執行有誤判道歉，但沒有說學生不下水就當人，成績評量有其規範依據。

高科大今天對落水事件說明，指興達港內港遊憩水域屬興達港防波堤範圍之內，為相對平穩水域，這次的確是對天候誤判導致後續救援。授課老師因交通因素遲到，依據現場教練回覆海況資訊後，由授課教師做出按計畫下海實作長划訓練的判斷，誤判後續天候快速變化，授課教師表達深刻歉意。

授課教師高興一表示，昨天因高雄下雨，鼎金交流道大塞車，所以趕到茄萣才遲到。快到茄萣時並沒有下雨，與現場教練聯繫溝通後，才決定讓學生下水。他到時，在岸上與另外一組教授陸上操作；海象變化很快，意外發生後，他也跟著救援過程下水。

對於學生反映老師說「不下水就當人」的說法，高興一表示，沒有這樣說過。課程的成績評量都有一定規範，包括出席、測驗等綜合評比，不會只是不下水就當掉。學生在課程中若有不適合下水的原因，可向教練提出，不會強迫下水。「獨木舟理論與實務」是專業課程，在海洋休閒系上列為必修，學校積極輔導學生取得相關證照。