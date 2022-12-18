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不下水就當人？高科大落水事件教授否認：沒有這樣說過

聯合報／ 記者徐如宜林品君／高雄即時報導

高雄科技大學海洋休閒管理系昨在興達港內進行獨木舟訓練課程，因天氣惡劣，28名學生受困海上、5名學生落海被救起。針對學生和家長不滿校方罔顧安全，指教師揚言「不下水就當人」，高師大海洋休閒管理系教授高興一表示，對課程安排執行有誤判道歉，但沒有說學生不下水就當人，成績評量有其規範依據。

高科大今天對落水事件說明，指興達港內港遊憩水域屬興達港防波堤範圍之內，為相對平穩水域，這次的確是對天候誤判導致後續救援。授課老師因交通因素遲到，依據現場教練回覆海況資訊後，由授課教師做出按計畫下海實作長划訓練的判斷，誤判後續天候快速變化，授課教師表達深刻歉意。

授課教師高興一表示，昨天因高雄下雨，鼎金交流道大塞車，所以趕到茄萣才遲到。快到茄萣時並沒有下雨，與現場教練聯繫溝通後，才決定讓學生下水。他到時，在岸上與另外一組教授陸上操作；海象變化很快，意外發生後，他也跟著救援過程下水。

對於學生反映老師說「不下水就當人」的說法，高興一表示，沒有這樣說過。課程的成績評量都有一定規範，包括出席、測驗等綜合評比，不會只是不下水就當掉。學生在課程中若有不適合下水的原因，可向教練提出，不會強迫下水。「獨木舟理論與實務」是專業課程，在海洋休閒系上列為必修，學校積極輔導學生取得相關證照。

高興一表示，出了事，能夠了解學生和家長激烈反應，未來會更注意學生安全的課程設計，這學期移地教學課程已暫緩，全部移回校內進行。

高雄科技大學海洋休閒管理系學生到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄科技大學海洋休閒管理系學生到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝

興達港 獨木舟 高雄科技大學

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