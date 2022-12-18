新北三寶駕駛違停國小門口接小孩挨轟 倒車開溜又險撞學童
新北市新莊區思賢國小校門口日前有1輛轎車，被指責是自私家長為了接小孩違停在人行道，引發其他人不滿責怪、拿手機錄影，後來轎車倒退準備離開，又差點撞到1名女童，令旁人怒吼喝斥，事後並將影片上傳網路，警方表示要開罰。
事發在12日傍晚5時46分左右，許多家長騎機車停在思賢國小校門口，等著接小孩下課回家，卻有1輛轎車停在人行道上，造成其他人不便引起公憤，有人拿手機錄影、有人打電話報警、也有人騎機車載小孩靠過去抱怨：「停這樣會不會太誇張啊？」
後來轎車倒退準備離開，又差點撞到1名路過的女學童，錄影民眾情急之下怒吼：「後面有人啦！看一下好不好」。當時他手上疑似抱著幼兒，被突然大吼舉動嚇到放聲大哭。後來其他機車紛紛挪位讓路，轎車駛離現場。數日之後影片被上傳到「社會事新聞影音」平台。
新莊警分局中港派出所副所長李文萌說明，警方獲報趕抵時，轎車已經離開，但現場仍有許多汽機車違停校門口附近，員警指揮疏導之後才離去。事後檢視影片，將依違反道路交通管理處罰條例第45條1項6款「駕車行駛人行道」，對車主處600元以上1800元以下罰鍰。
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