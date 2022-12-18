新北警ATM巡簽逮19歲詐團車手 他南投北上領錢...酬勞2千

19歲謝姓男子日前接獲詐騙集團指示充當車手，從南投北上新北提款，沒想到銀行ATM提領到一半，巡簽員警正好經過，發現有異上前盤查，起初他辯稱「幫朋友提款」，員警追問後才坦承「是車手、酬勞2000元」，查扣他身上現金4萬元等罪證，警詢後依詐欺罪嫌送辦，檢方訊後請回。

中和分局安平派出所副所長鄭喬陽、警員劉駿德，14日晚上7點50分執行ATM巡簽勤務，在轄內中和路某銀行發現一名男子形跡可疑，不斷東張西望，且停留提款機時間過久，認為有異上前盤查。

警方詢問他身分、提款狀況，謝男辯稱是幫朋友提款，員警追問朋友是誰？為什麼要幫忙提款？他一時之間無法交代，才坦承在網路上看到徵才廣告「領錢就可以賺2000元」，從南投北上新北充當車手，工作內容為依指示領取裝有提款卡的包裹，再按照詐團命令操作提款機領錢。