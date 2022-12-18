快訊

「無良公關公司」臉書貼文告別 徐巧芯宣布：正式殲滅

錯把鳳梨酥當水餃害業者遭禁輸中？ 吳秀梅：有人故意造謠

不會自己改？主管要求員工「LINE用真名」 網曝1族群恐不懂

新北警ATM巡簽逮19歲詐團車手 他南投北上領錢...酬勞2千

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

19歲謝姓男子日前接獲詐騙集團指示充當車手，從南投北上新北提款，沒想到銀行ATM提領到一半，巡簽員警正好經過，發現有異上前盤查，起初他辯稱「幫朋友提款」，員警追問後才坦承「是車手、酬勞2000元」，查扣他身上現金4萬元等罪證，警詢後依詐欺罪嫌送辦，檢方訊後請回。

中和分局安平派出所副所長鄭喬陽、警員劉駿德，14日晚上7點50分執行ATM巡簽勤務，在轄內中和路某銀行發現一名男子形跡可疑，不斷東張西望，且停留提款機時間過久，認為有異上前盤查。

警方詢問他身分、提款狀況，謝男辯稱是幫朋友提款，員警追問朋友是誰？為什麼要幫忙提款？他一時之間無法交代，才坦承在網路上看到徵才廣告「領錢就可以賺2000元」，從南投北上新北充當車手，工作內容為依指示領取裝有提款卡的包裹，再按照詐團命令操作提款機領錢。

警方在他身上查扣信用卡2張、提領現金4萬元、犯案用手機1支等罪證，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後請回。

新北市中和警方日前查獲ATM提領車手，當場逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方日前查獲ATM提領車手，當場逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方日前查獲ATM提領車手，當場逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方日前查獲ATM提領車手，當場逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

車手 新北 南投

延伸閱讀

畫家梁丹丰新北板橋藝文中心特展 百件珍藏首展出

無畏寒流南投千人焢窯 300窯大火熱烤 暖翻全場

新北義交指揮交通遭小貨車撞死 肇事駕駛辯：玻璃起霧、視野不佳

南投打造「品味南投」品牌 瞄準國道服務區商機

相關新聞

高科大獨木舟訓練被批罔顧學生生命 校方今回應：師表歉意

高雄科技大學海洋休閒管理系昨天在興達港內進行獨木舟訓練課程，因天氣惡劣，導致28名學生受困海上、5名學生落海，幸均被救起...

高科大學生搏命上獨木舟課 專家：天氣不宜、穿著配備都不足

高雄科技大學海洋休閒管理系昨天在興達港內進行獨木舟訓練課程，因天氣惡劣，導致28名學生受困海上、5名學生落海，現場學生僅...

新北義交指揮交通遭小貨車撞死 肇事駕駛辯：玻璃起霧、視野不佳

夏姓男子是一名義交，前天晚上站在中和區馬路上指揮交通，沒想到一輛小貨車沒減速、直接撞上，夏男身體被撞飛、滑行逾7公尺，當...

影／警所理論男高分貝 丟身分證父是蕭家淇？警不證實

曾任台中市副市長的蕭家淇遭民眾爆料，他的二兒子在因在一中街附近被警方開單後，15日跑進派出所理論，高分貝向警方嗆聲，還拿...

影／影片曝光！新北聯結車天雨下山 滑出車道撞山壁

北部地區近期連日陰雨，新北市泰山區泰林路日前發生聯結車自撞山壁車禍，當時警方研判肇因無非天雨路滑與速度，事後有人將行車記...

新北三寶駕駛違停國小門口接小孩挨轟 倒車開溜又險撞學童

新北市新莊區思賢國小校門口日前有1輛轎車，被指責是自私家長為了接小孩違停在人行道，引發其他人不滿責怪、拿手機錄影，後來轎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。