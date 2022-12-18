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影／警所理論男高分貝 丟身分證父是蕭家淇？警不證實

聯合報／ 記者陳宏睿陳秋雲／台中即時報導

曾任台中市副市長的蕭家淇遭民眾爆料，他的二兒子在因在一中街附近被警方開單後，15日跑進派出所理論，高分貝向警方嗆聲，還拿出身分證，要求警方看一下身分證背面父母是誰，影片被爆出後，記者向蕭查證，未獲得回應，但熟悉蕭家的友人透露，十分相似。

有民眾向媒體爆料，曾任台中市副市長蕭家淇的二兒子，在15日下午時，在一名女子陪同下，進入第二警分局育才所，高分貝向派出所值勤警員理論，「我的聲音就很大聲」，接著還將身分證丟在桌面，要警方看證件背面的父母是誰，最後警方表示，因全案已詳細解釋，若有疑義等到收到紅單後，前往監理機關申訴，男子才離開出所。

第二警分局育才所所長方茂田說，經查，男子質疑的案件是在14日晚間8時許，被所內同仁逕行舉發的告發單，違規行為是將車輛停在一中街、育才街的紅線與行人穿越道，同仁調查，該輛違規車輛的車主是登記在一名女車主名下，男子是在15日下午3時許到所理論，同仁告知狀況後，男子已離開，同仁也沒有看男子身分證背後的父母是誰。

本報記者傳訊向蕭家淇查證，蕭一度回LINE訊息，但又將訊息收回，隨後即不接手機，暫時無法得知蕭回應，不過熟悉蕭家的友人透露，影片中男子，的確與蕭家二兒子相似。

曾任台中市副市長的蕭家淇遭人爆料，他二兒子因被開單在15日時，跑到派出所高分貝理論。圖／本報資料照
曾任台中市副市長的蕭家淇遭人爆料，他二兒子因被開單在15日時，跑到派出所高分貝理論。圖／本報資料照

身分證 兒子 父母

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