高科大學生搏命上獨木舟課 專家：天氣不宜、穿著配備都不足

高雄科技大學海洋休閒管理系昨天在興達港內進行獨木舟訓練課程，因天氣惡劣，導致28名學生受困海上、5名學生落海，現場學生僅著救生衣、輕便服飾，校方今午發聲明表示「獨木舟理論與實務」服裝均以寬鬆舒適為主，但獨木舟業者認為昨天天氣根本不適合出海，就算出海也得著防寒衣，才能避免失溫。

昨天高科大學生在興達港內進行「獨木舟理論與實務」課程，但現場風浪過大、天氣寒冷，導致學生落水、體力不支、失溫等情況；查學生上課穿著，竟多只穿輕便上衣、短褲、拖鞋及救生衣，遂有外界質疑學生穿著是否合乎獨木舟活動。

對此高科大中午表示，「獨木舟理論與實務」服裝均以寬鬆舒適為主，參與課程學生全依水域運動相關規範，配置救生衣、教練、救生艇等安全防護措施，因天候驟變才造成學生淋雨、落海。

記者詢問屏東縣海上救難協會理事長楊瑞吉，他表示昨天的天氣基本上不適合進行海上活動，並評估昨天港內陣風應有達5級，白浪約有0.5米高，且氣溫寒冷，對獨木舟新手非常吃力，落水可能性高。天寒、逆風都非常耗損體力，一旦失去體力，船隻往下風處漂流遇到更大風浪，就可能翻覆。