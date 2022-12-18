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高科大學生搏命上獨木舟課 專家：天氣不宜、穿著配備都不足
高雄科技大學海洋休閒管理系昨天在興達港內進行獨木舟訓練課程，因天氣惡劣，導致28名學生受困海上、5名學生落海，現場學生僅著救生衣、輕便服飾，校方今午發聲明表示「獨木舟理論與實務」服裝均以寬鬆舒適為主，但獨木舟業者認為昨天天氣根本不適合出海，就算出海也得著防寒衣，才能避免失溫。
昨天高科大學生在興達港內進行「獨木舟理論與實務」課程，但現場風浪過大、天氣寒冷，導致學生落水、體力不支、失溫等情況；查學生上課穿著，竟多只穿輕便上衣、短褲、拖鞋及救生衣，遂有外界質疑學生穿著是否合乎獨木舟活動。
對此高科大中午表示，「獨木舟理論與實務」服裝均以寬鬆舒適為主，參與課程學生全依水域運動相關規範，配置救生衣、教練、救生艇等安全防護措施，因天候驟變才造成學生淋雨、落海。
記者詢問屏東縣海上救難協會理事長楊瑞吉，他表示昨天的天氣基本上不適合進行海上活動，並評估昨天港內陣風應有達5級，白浪約有0.5米高，且氣溫寒冷，對獨木舟新手非常吃力，落水可能性高。天寒、逆風都非常耗損體力，一旦失去體力，船隻往下風處漂流遇到更大風浪，就可能翻覆。
楊瑞吉說，夏天著輕便服飾進行獨木舟活動沒問題，但以昨天氣溫而言，一定要穿防寒衣才能避免失溫；若需行經礁岩、藤壺密集處，也須加穿防滑鞋護腳。還說，昨天出海學生28名，現場應至少配置2艘救生艇，1艘實不足以做出緊急救護。
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