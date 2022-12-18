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高科大學生搏命上獨木舟課 專家：天氣不宜、穿著配備都不足

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄科技大學海洋休閒管理系昨天在興達港內進行獨木舟訓練課程，因天氣惡劣，導致28名學生受困海上、5名學生落海，現場學生僅著救生衣、輕便服飾，校方今午發聲明表示「獨木舟理論與實務」服裝均以寬鬆舒適為主，但獨木舟業者認為昨天天氣根本不適合出海，就算出海也得著防寒衣，才能避免失溫。

昨天高科大學生在興達港內進行「獨木舟理論與實務」課程，但現場風浪過大、天氣寒冷，導致學生落水、體力不支、失溫等情況；查學生上課穿著，竟多只穿輕便上衣、短褲、拖鞋及救生衣，遂有外界質疑學生穿著是否合乎獨木舟活動。

對此高科大中午表示，「獨木舟理論與實務」服裝均以寬鬆舒適為主，參與課程學生全依水域運動相關規範，配置救生衣、教練、救生艇等安全防護措施，因天候驟變才造成學生淋雨、落海。

記者詢問屏東縣海上救難協會理事長楊瑞吉，他表示昨天的天氣基本上不適合進行海上活動，並評估昨天港內陣風應有達5級，白浪約有0.5米高，且氣溫寒冷，對獨木舟新手非常吃力，落水可能性高。天寒、逆風都非常耗損體力，一旦失去體力，船隻往下風處漂流遇到更大風浪，就可能翻覆。

楊瑞吉說，夏天著輕便服飾進行獨木舟活動沒問題，但以昨天氣溫而言，一定要穿防寒衣才能避免失溫；若需行經礁岩、藤壺密集處，也須加穿防滑鞋護腳。還說，昨天出海學生28名，現場應至少配置2艘救生艇，1艘實不足以做出緊急救護。

高雄科技大學海洋休閒管理系學生昨到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄科技大學海洋休閒管理系學生昨到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝

獨木舟 興達港

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