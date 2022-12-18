鑰匙未拔機車遭騎走 竊賊辯稱醉後失憶依竊盜罪函送

台北市一名彭姓男子進超商，出店外就發現停放在店外的機車不翼而飛，遍尋不著下才發現機車鑰匙未拔，警方獲報後調閱監視器，鎖定張姓男子，循線將他逮捕到案；張男辯稱，是酒醉後才將機車牽走，完全沒有印象。警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

警方表示，彭男12月3日凌晨4點半左右，將機車停放在文山區木新路三段上的超商，然後就進入超商內用餐，但彭男未將鑰匙拔起，張男經過後見到有機可趁，就將機車騎走逃離現場。

彭男走出超商後才發現機車不翼而飛，遍尋不著後才想起鑰匙沒有拔起，趕緊報警；文山警一分局木新派出所警員張景松調閱火速相關監視器，發現張將機車騎走後，就回到住家附近，隨即將機車棄置在路邊。

張員立即到附近尋找，在1個多小時後立即找到彭男遭竊的機車，後依照張男的樣貌、特徵及服裝等鎖定張男，通知他到案說明。

張男否認犯案，辯稱酒醉後失憶，完全不記得有偷車行為。雖然張男否認，但經比對監視器相關影像、特徵等都與張男相符，警詢後依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。 張姓男子將彭姓男子停放在木新路上超商的機車騎走。記者邱奕能／翻攝

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