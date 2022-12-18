淡水三代同堂睡午覺電暖爐起火 幸好有住警器一家四口逃生

氣象局持續發布寒流低溫特報，不少民眾會在家裡使用電暖爐，但必須小心使用。新北市淡水區前天便有1幢老舊透天厝，因住戶開啟電暖爐睡午覺，不慎引燃雜物釀成火警，幸好住警器發揮作用，消防隊及時協助一家四口逃生，虛驚一場。

這起事故發生在前天下午2時許，淡水區水源街一段傳出住宅火警，一對年輕夫妻陪著2歲兒子，打開電暖器一起睡午覺，不慎引燃旁邊雜物引發火警，當時阿公也在自己房間休息。

幸好屋內有裝住警器，偵測到濃煙發出警報驚醒屋主，鄰居聽見警報同時聞到燒焦味，察覺異狀立刻打119報案，連忙拿滅火器衝進屋內協助滅火。消防隊獲報趕抵時，現場煙霧迷漫，隊員確認火勢已被控制，迅速使用共生面罩至3樓救出住戶，沒有人員傷亡。