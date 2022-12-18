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淡水三代同堂睡午覺電暖爐起火 幸好有住警器一家四口逃生

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

氣象局持續發布寒流低溫特報，不少民眾會在家裡使用電暖爐，但必須小心使用。新北市淡水區前天便有1幢老舊透天厝，因住戶開啟電暖爐睡午覺，不慎引燃雜物釀成火警，幸好住警器發揮作用，消防隊及時協助一家四口逃生，虛驚一場。

這起事故發生在前天下午2時許，淡水區水源街一段傳出住宅火警，一對年輕夫妻陪著2歲兒子，打開電暖器一起睡午覺，不慎引燃旁邊雜物引發火警，當時阿公也在自己房間休息。

幸好屋內有裝住警器，偵測到濃煙發出警報驚醒屋主，鄰居聽見警報同時聞到燒焦味，察覺異狀立刻打119報案，連忙拿滅火器衝進屋內協助滅火。消防隊獲報趕抵時，現場煙霧迷漫，隊員確認火勢已被控制，迅速使用共生面罩至3樓救出住戶，沒有人員傷亡。

新北市消防局第三大隊大隊長黃弟勝表示，住警器可在火災發生初期偵測濃煙或高溫，並發出警報，最好以「1個居室裝1顆」為原則。寒流來襲使用電暖器材，則應注意4大安全守則：「勿在密閉空間使用」、「不可烘衣服，遠離易燃物」、「使用專用插座」、「電毯勿過度彎曲、不可長時間使用」。

消防隊使用共生面具，至火場3樓救出住戶。記者林昭彰／翻攝
消防隊使用共生面具，至火場3樓救出住戶。記者林昭彰／翻攝
疑似引發火警的電暖爐。記者林昭彰／翻攝
疑似引發火警的電暖爐。記者林昭彰／翻攝
失火的透天厝因為有裝住警器，及時發出警報提醒住戶逃生，無人受傷虛驚一場。記者林昭彰／翻攝
失火的透天厝因為有裝住警器，及時發出警報提醒住戶逃生，無人受傷虛驚一場。記者林昭彰／翻攝

淡水

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