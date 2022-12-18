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10度低溫婦負氣離家坐路旁發抖 中警贈暖暖貼護返家
昨天首波寒流南下，氣溫驟降，台中市東勢警分局茅埔派出所警員陳安華巡邏，看到路旁一名女子穿拖鞋坐在廟石頭上發抖，警員主動上前關心，才知女子和丈夫吵架負氣離家，低溫下直發抖，警員開導，也送她暖暖貼保暖，再護送她回家。
東勢警分局茅埔派出所警員陳安華昨天開警備車行經東勢區新盛十二街，發現52歲鄭姓女子獨坐在觀音亭旁石頭上，氣溫寒冷又下小雨，警員立即下車關心察看，鄭女顫抖表示，她和家人發生爭執而離家。
警員見鄭女因天寒而發抖，立即拿出自己口袋內暖暖貼給鄭女，聆聽經過也不斷勸說及開導，鄭女才願意由警方護送返家。
東勢警分局表示，員警寒冬中發覺異樣主動關懷女子，展現出警察溫馨助人的「人民保母」精神，警察工作除維護治安外，以服務為導向，發揮同理心，對為民服務不分大小事。
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