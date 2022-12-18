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新北義交指揮交通遭小貨車撞死 肇事駕駛辯：玻璃起霧、視野不佳

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

夏姓男子是一名義交，前天晚上站在中和區馬路上指揮交通，沒想到一輛小貨車沒減速、直接撞上，夏男身體被撞飛、滑行逾7公尺，當場失去呼吸心跳，送醫宣告不治。經查，小貨車駕駛沒有酒駕，辯稱「車窗起霧沒看到」才釀禍，警詢後被依過失致死罪嫌送辦。

新北警方16日晚上7點25分獲報，中和區建八路有車禍趕抵，發現是小貨車駕駛趙姓男子（29歲）撞倒馬路站崗義交夏男（51歲），夏男癱倒在地沒了生命跡象，緊急送醫搶救，不幸仍不治。

趙男警詢時供稱，因為車內沒開冷氣，又沒開除霧，導致車前玻璃起霧、視野不佳，才沒看到前面有人撞上；警方確認他沒有酒駕，依規定拍照採證，詢後將他依過失致死罪嫌送辦。

據了解，事發地鄰近交流道及工業園區，上下班車流量大，警方為預防交通事故、保持交通順暢，聘請義交平日協助站崗疏導交通。

新北警方表示，警局長黃宗仁第一時間獲悉，便趕到夏男救治的雙和醫院關心、慰問家屬，同時指示中和分局長和中和交通組長全力協助家屬後續相關事宜。

新北市中和區建八路16日晚上發生死亡車禍，一名義交遭小貨車撞飛，當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北市中和區建八路16日晚上發生死亡車禍，一名義交遭小貨車撞飛，當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北市中和區建八路16日晚上發生死亡車禍，一名義交遭小貨車撞飛，當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北市中和區建八路16日晚上發生死亡車禍，一名義交遭小貨車撞飛，當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北市中和區建八路16日晚上發生死亡車禍，一名義交遭小貨車撞飛，當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
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新北市中和區建八路16日晚上發生死亡車禍，一名義交遭小貨車撞飛，當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
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