高科大獨木舟訓練被批罔顧學生生命 校方今回應：師表歉意

高雄科技大學海洋休閒管理系昨天在興達港內進行獨木舟訓練課程，因天氣惡劣，導致28名學生受困海上、5名學生落海，幸均被救起，多名學生、家長在網路控訴校方罔顧學生生命安全；針對指控，高科大今天中午回應指授課老師對此表示歉意。

昨晚有學生在Dcard發文表示自己「鬼門關走一回」，稱授課老師高興一執意要學生在寒流下水。

高科大表示，興達港防波堤範圍內，確為平穩水域，無浪高問題，這次意外發生是老師「對天候誤判」的結果。授課老師高興一當天因交通因素遲到，沒有在現場了解狀況，但有透過在場教練回覆海況資訊，判斷依原定計畫進行長划訓練，然因後續天候快速變化，導致學生落海及受困意外，高師對此表達歉意。

有關學生訓練服裝是否合乎安全規範，校方說該門課程是「獨木舟理論與實務」，服裝均以寬鬆舒適為主，參與課程學生全依水域運動相關規範，配置救生衣、教練、救生艇等安全防護措施，因天候驟變才造成學生淋雨、落海。

有學生在網路表示，是自己眼見情況危急，趕緊聯絡消防求援，對校方第一時間的緊急處理表示質疑；對此校方說明，因為當時學生四散，老師、助教現場持續連絡各點學生、進行人數清點，因此通報消防有時間上的落差。

關於有同學反應授課老師高興一在昨天同學全數救上岸後，還要求隔天返回興達港，把滯留電廠沿岸的獨木舟拉回出發點；對此校方表示「老師現場並未要求學生18日回到現場拖船」，有針對第二組課程做討論，決定取消18日課程，船隻的後續處理是要請教練來做，是「學生誤解」以為要學生回來拖船。