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高科大獨木舟訓練被批罔顧學生生命 校方今回應：師表歉意

聯合報／ 記者林品君陳弘逸／高雄即時報導

高雄科技大學海洋休閒管理系昨天在興達港內進行獨木舟訓練課程，因天氣惡劣，導致28名學生受困海上、5名學生落海，幸均被救起，多名學生、家長在網路控訴校方罔顧學生生命安全；針對指控，高科大今天中午回應指授課老師對此表示歉意。

昨晚有學生在Dcard發文表示自己「鬼門關走一回」，稱授課老師高興一執意要學生在寒流下水。

高科大表示，興達港防波堤範圍內，確為平穩水域，無浪高問題，這次意外發生是老師「對天候誤判」的結果。授課老師高興一當天因交通因素遲到，沒有在現場了解狀況，但有透過在場教練回覆海況資訊，判斷依原定計畫進行長划訓練，然因後續天候快速變化，導致學生落海及受困意外，高師對此表達歉意。

有關學生訓練服裝是否合乎安全規範，校方說該門課程是「獨木舟理論與實務」，服裝均以寬鬆舒適為主，參與課程學生全依水域運動相關規範，配置救生衣、教練、救生艇等安全防護措施，因天候驟變才造成學生淋雨、落海。

有學生在網路表示，是自己眼見情況危急，趕緊聯絡消防求援，對校方第一時間的緊急處理表示質疑；對此校方說明，因為當時學生四散，老師、助教現場持續連絡各點學生、進行人數清點，因此通報消防有時間上的落差。

關於有同學反應授課老師高興一在昨天同學全數救上岸後，還要求隔天返回興達港，把滯留電廠沿岸的獨木舟拉回出發點；對此校方表示「老師現場並未要求學生18日回到現場拖船」，有針對第二組課程做討論，決定取消18日課程，船隻的後續處理是要請教練來做，是「學生誤解」以為要學生回來拖船。

校方最後說明，目前海洋休閒管理系本學期的移地教學課程均暫緩，全部移回校內進行；後續學校會做整體課程的檢討與追蹤，並持續關心昨日課程學生復原狀況，由相關單位提供學生後續諮詢及輔導。

多名學生、家長在網路控訴校方罔顧學生生命安全，執意要學生寒流下海訓練，針對指控，高科大今天中午做出回應。記者林品君／翻攝
多名學生、家長在網路控訴校方罔顧學生生命安全，執意要學生寒流下海訓練，針對指控，高科大今天中午做出回應。記者林品君／翻攝
高雄科技大學海洋休閒管理系學生昨到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄科技大學海洋休閒管理系學生昨到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝

獨木舟 興達港 寒流

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