影／影片曝光！新北聯結車天雨下山 滑出車道撞山壁

北部地區近期連日陰雨，新北市泰山區泰林路日前發生聯結車自撞山壁車禍，當時警方研判肇因無非天雨路滑與速度，事後有人將行車記錄器影像上傳網路平台，果然車速不算慢，幸好沒有造成人員傷亡。

泰林路為連結林口、泰山之間的山路，沿途都是連續彎道，且雙向只有各一線車道，山上、山下都有大專院校和工業區，平日車流量大。

這起車禍發生在15日早上7時許，39歲黃姓司機駕駛聯結車從林口下山，在泰山區泰林路三段，過彎之後打滑擦撞山壁停下。由於整輛車衝出車道之外貼在山坡，沒有妨礙交通，無人受傷，黃姓司機酒測值0，研判路面濕滑是主因。

事後有人將目擊車禍過程的行車影像上傳「社會事新聞影音」平台，從畫面中可以看出，聯結車下山時，連續幾個彎道都很順暢通過，車速也不算慢，但沒多久就失控衝出車道擦撞山壁。