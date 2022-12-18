影／友出車禍老闆急匯款45萬 又是詐騙伎倆警阻止

台中市楊姓男子12日受劉姓雇主委託，要匯款45萬元，行員發現帳戶異常，通知警方到場，經詢問劉才知，因從LINE得知友人出車禍，需要現金應急，不過因該帳戶非劉友人名下，且資金異常，警方請劉再做確認，順利阻詐。

第二警分局立人所在12日中午接獲渣打銀行北屯分行通報，楊姓男子（39歲）受劉姓雇主之託，要匯款45萬元到指定帳戶內，不過該帳戶的有異常資金出入狀況，懷疑楊遭到詐騙。

警方到場詢問後，聯絡到楊男的劉姓雇主，劉男稱，柯姓友人近日出車禍，傳訊需要一筆資金應急，所以才依LINE指示，請員工到銀行辦理匯款，不過近期沒有實際會面。

警方提醒，該匯款帳戶不是柯男名下、資金有異常出入，提醒可能是詐騙集團以「猜猜我是誰」方式詐騙，提醒劉再向友人確認後，劉先要員工不要匯款，也感謝警方協助。