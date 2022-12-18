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影／友出車禍老闆急匯款45萬 又是詐騙伎倆警阻止
台中市楊姓男子12日受劉姓雇主委託，要匯款45萬元，行員發現帳戶異常，通知警方到場，經詢問劉才知，因從LINE得知友人出車禍，需要現金應急，不過因該帳戶非劉友人名下，且資金異常，警方請劉再做確認，順利阻詐。
第二警分局立人所在12日中午接獲渣打銀行北屯分行通報，楊姓男子（39歲）受劉姓雇主之託，要匯款45萬元到指定帳戶內，不過該帳戶的有異常資金出入狀況，懷疑楊遭到詐騙。
警方到場詢問後，聯絡到楊男的劉姓雇主，劉男稱，柯姓友人近日出車禍，傳訊需要一筆資金應急，所以才依LINE指示，請員工到銀行辦理匯款，不過近期沒有實際會面。
警方提醒，該匯款帳戶不是柯男名下、資金有異常出入，提醒可能是詐騙集團以「猜猜我是誰」方式詐騙，提醒劉再向友人確認後，劉先要員工不要匯款，也感謝警方協助。
第二警分局長陳家銘說，「猜猜我是誰」是元老級詐騙手法，民眾如遇到久未聯繫之親友來電或傳訊，談及「借款」、「投資」等相關話題，應提高警覺，務必以「視訊」或透過共同親友等其他方式，確認對方真實身分，切勿輕信腦海中曾經聽過的「聲音」或僅憑訊息內容，貿然依對方指示轉帳匯款，多一分謹慎，少一分遭詐的可能。
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