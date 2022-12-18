Open將「叛逃」16公里 結局只剩皮 女友想雙飛遭壓制

高雄大氣球遊行昨暌違兩年回歸，壓軸明星「OPEN將」才剛遊行完，昨天卻趁風勢強勁「叛逃」，飛離眾人視線前，還來個快樂後滾翻，但最後結局超悲慘，被發現「愛的破將」，降落在大寮區只剩一堆皮；還有網友拍下Open將女友「小桃」一度想雙飛，但遭「壓制」，只能眼睜睜看男友消失眼前。

OPEN將「叛逃」、「翹班」影片，昨在各網路社群瘋傳，讓不少網友笑翻，「叛逃」的影片中，只發現OPEN將整個「人」飛越夢時代購物廣場，離去前還來個快樂的翻跟斗，滑進夢時代後方，不見蹤影。

PTT有網友發文說，「飛向宇宙、浩瀚無垠～ 毛毛雨、天冷、open將一路向北，一路好走！」，有網友附和「意外總是特別好笑」、「飛的身型好像動畫場面，很喜感」；有網友稱讚「豪可愛」、「變Open超人」；有網友笑稱「笑死，這影片好療癒」。

網友原以為OPEN 將真的飛向浩瀚宇宙，但昨晚9時許，就被民眾發現「愛的破將」在大寮區華中南路與潮寮路口，結局超悲慘，整個「人」只剩下一堆皮。

有網友計算出OPEN 將飛行時數和里程，從「叛逃」起點的夢時代到大寮區華中南路，有16公里遠，開車約得花31分鐘，有網友說「飛好遠」、「OPEN飛好遠～破掉了」、「真的愛的破醬了」；還有網友見OPEN 將只剩一堆皮，趣稱「都別動！等法醫到現場勘驗偵訊」。

OPEN 將在空中飛行16公里遠「破將」，被不少民眾撞見，有網友直指，「朋友說剛剛看到一個很大的布偶在空中......我回他是不是冷一個傻了......我要去跟他道歉了」。