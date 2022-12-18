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影／「不好意思請問這是詐騙嗎？」 他到派出所一問果然沒錯
「不好意思，請問這是詐騙嗎？」一名男子神情慌張到台中市大雅警分局潭北派出所詢問，他打開手機對話內容，員警查看，確認是詐騙手法。
本月15日晚上10點，39歲陳姓男子神色慌張走進大雅分局潭北派出所，打開手機對話紀錄向警方表示在交友軟體遇到奇怪的事情，需警方協助解惑。
警員林宜芳查看對話紀錄，內容提及「若要見面要先至超商購買點數卡」及「拍攝序號及密碼回傳」，利用各種話術欲哄騙陳男，見陳男不從，開始以「向陳男提出告訴」等方式威脅。
警方告知陳男，這顯然是常見的交友詐騙，再次確認他尚未購買點數及匯款，當場分析各種詐騙集團慣用「假交友話術」，陳男聽完分析後才確認自己遇到詐騙，立刻封鎖該詐騙帳號並表示：「好在有先來諮詢，可以安心返家了」。
潭北派出所長黃光宏表示，如有任何疑似詐騙的問題，都可直接至派出所臨櫃詢問或撥打165反詐騙專線諮詢，民眾不需要覺得不好意思，遇到任何詐騙問題，最重要的就是「查證」，才能有效地顧好荷包。
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