寒風細雨中台南老翁跌坐街頭 暖警協助返家
近日氣候轉變溫度驟降，強烈冷空氣南下，寒流風勢強勁，對於銀髮長者尤需關照。台南市警二分局博愛派出所警員昨天下午2點多接獲民眾報案，在中西區民權路上有名88歲老翁癱坐在路旁，需要警方協助。員警到場後以警車將他護送返回家，家屬不斷向員警道謝，讓老翁平安回家。
博愛派出所警員張智傑、鄭嘉家獲報後趕到現場，發現88歲梁姓老翁路倒而跌坐在路邊，員警詢問後得知，老翁年邁雙腳無力、當時寒風細雨又拿著雨傘以致重心不穩，才會跌坐在路旁，員警上前幫忙攙扶。
梁姓老翁表示，身體並未受傷無大礙。員警考量到老翁年邁體弱，可能無法自行返家，天氣漸趨轉冷，午後出現僅14度的低溫，如讓老翁自行返家恐造成危險，員警以警車將他護送返回家中。
警二分局表示，家中如有失智或記憶不好及行動不便的長者，除可向社會局申請核發愛心手鍊，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如有走失時，將可即時快速辨識身分，以迅速協助送返家中。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。
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