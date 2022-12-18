寒風細雨中台南老翁跌坐街頭 暖警協助返家

近日氣候轉變溫度驟降，強烈冷空氣南下，寒流風勢強勁，對於銀髮長者尤需關照。台南市警二分局博愛派出所警員昨天下午2點多接獲民眾報案，在中西區民權路上有名88歲老翁癱坐在路旁，需要警方協助。員警到場後以警車將他護送返回家，家屬不斷向員警道謝，讓老翁平安回家。

博愛派出所警員張智傑、鄭嘉家獲報後趕到現場，發現88歲梁姓老翁路倒而跌坐在路邊，員警詢問後得知，老翁年邁雙腳無力、當時寒風細雨又拿著雨傘以致重心不穩，才會跌坐在路旁，員警上前幫忙攙扶。

梁姓老翁表示，身體並未受傷無大礙。員警考量到老翁年邁體弱，可能無法自行返家，天氣漸趨轉冷，午後出現僅14度的低溫，如讓老翁自行返家恐造成危險，員警以警車將他護送返回家中。