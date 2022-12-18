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假客人銀樓搶走金塊欲搭火車逃逸 不到2小時在月台遭逮
花蓮有一名26歲劉姓男子，昨天下午到市區中山路某銀樓店稱要買金飾，竟趁店員不注意時搶走1兩重、價值約6.9萬元的金塊逃逸，並搭火車往宜蘭羅東躲避警方查緝，經警方調閱監視器，不到2小時就在羅東車站月台逮到男子，全案依搶奪罪嫌移送法辦。
劉男昨天至花蓮市中山路某間銀樓店，表示自己想買金飾送給家人，店員便拿出飾品介紹，他卻趁店員不注意時，直接拿走桌上約1兩重的金塊，立即跑步離開，並攔計程車逃離現場。
警方獲報立即調閱商家附近的監視器，確認劉男搭乘計程車至花蓮車站，應是準備搭火車逃離。經花蓮警分局與鐵路警察局花蓮分局成立專案小組，擴大調閱車站監視器，掌握劉男行蹤北上後，迅速於2小時內，昨傍晚在羅東車站月台上逮到人，並押解返回花蓮，全案依搶奪罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。
警方調查，劉男跟隨母親住在鳳林鎮，於花蓮市區打工維生，因年關將至缺錢，才會決定搶走銀樓店的金塊要變賣換現金。根據目前行情，1兩重金塊約可換取6.9萬元現金。
花蓮警分局表示，距農曆年節僅剩1個多月，近日將針對銀行、超商及銀樓等處所加強巡邏，民眾至金融機構或超商ATM提領現金時，務必留意周遭是否有可疑人事物，如有異常請立即撥打110報案。
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