全國消防無人機競技大賽 台南市榮獲季軍

第一屆「消防無人機競技大賽」本月在南投縣竹山訓練中心舉行，台南市政府消防局與台灣希望創新公司共同組隊挑戰「水域搜救」項目，在比賽前參加1周的密集訓練，精進操控技術及無人機性能，榮獲季軍佳績。

消防署12月16日在南投縣竹山訓練中心，舉辦第一屆「消防無人機競技大賽」，廣邀各縣市消防局警義消及國內無人機廠商共同組隊參加競賽。山域、水域及火場搜救三大項目，共計29組隊伍報名，競爭相當激烈。

這次「水域搜救」參賽隊伍「南波ONE神投手」由台南市消防局第七大隊副大隊長陳明辰擔任隊長，帶領熱血首席飛手陳錦樺、莊坤遠及搶救科鄭依婷共同參賽，並由「台灣希望創新」林明翰鼎力協助技術支援。全程一機順利完成任務航線規劃、搜尋溺者定位經緯度、影像串流並精準投擲救生裝置，榮獲季軍，並與其他縣市飛手共同技術交流與經驗分享。

市長黃偉哲表示，台南市政府積極推動智慧城市，無人機是重要環節，藉由與「台灣希望創新」合作更拓展精進無人機性能，以協助科技救災的領域，不僅可以提升整體救災效能，還可以提升第一線執勤人員的安全並將無人機應用發揮最大效能，展現打造智慧城市及守護大台南公共安全決心。。