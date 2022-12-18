寒流報到！竹市啟動街友及獨老低溫關懷服務逾5百人次

入冬首波寒流來襲，全台凍番薯。新竹市府啟動低溫關懷機制，透過社工及志工訪視，發送熱飲、熱食及外套、圍巾、暖暖包等保暖物資，截至16日服務逾5百人次；另針對竹市列冊的265名獨居長者，結合11個志工團體，加強關懷訪視次數及提供愛心物資，同時提醒獨老長者注意保暖及日夜溫差。

代理市長陳章賢表示，近日天氣濕冷，為避免街友街頭受凍，社會處啟動關懷機制，攜手相關單位定期於街友聚集之處進行聯合巡訪，針對街友需求，提供民生物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等資源，讓街友在寒冬中感受到滿滿的溫暖；同時也啟動「街友再出發試辦計畫」，加強街友重返職場所需技能，協助有意願工作的街友經濟自立。

陳章賢指出，入冬以來截至12月16日，已提供熱飲及便當共554人次、保暖用品136人次、臨時收容292人次、沐浴盥洗742人次以及夜訪313人次。

社會處表示，市府自2020年起委由社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會開設「街友再出發試辦計畫」，提供街友日間休憩場地、提供午晚餐，並安排多樣課程，如學習按摩、創意手工木作、香氛精油、手工皂、家事清潔、盆栽栽培及手沖咖啡等，目前每日約14位街友參與，截至今年11月底服務達8599人次。

社會處說明，竹市獨居老人目前列冊265人，社會處也結合財團法人杜華神父社會福利基金會、社團法人新竹市陽光仁愛協會、慈濟基金會、新竹市愛德會、新竹市榮欣志工服務隊等11間民間單位，提供電話問安、關懷訪視等服務。志工除會加強關懷訪視，提醒獨長者注意保暖、使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，市府也透過緊急救援系統加強關懷問安，提醒注意早晚溫差及隨時添加保暖衣物。

慈濟基金會陳姓師姊長期服務協助市府關懷本市獨居長者，總是攜帶滿滿愛心物資關懷問候，她說，因近期天氣寒冷，訪視時都會特別提醒長者3點「注意頭、手、腳的保暖，起身躺臥慢慢來，出外記得戴帽子、圍巾及帽子！」