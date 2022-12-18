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婦人市場行竊失風竟大撒3萬元鈔票逃 警民聯手捉小偷

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

慣竊鄭女昨涉嫌在台南市永康區兵仔市場偷走女移工身上3萬多元現金行跡敗露，順勢將贓款現場拋撒欲遁逃，不過警民聯手循線逮捕鄭女，女移工現金失而復得，頻頻感激不已。

昨清晨永康分局復興派出所獲報，兵仔市場有婦人大撒鈔票，警員趕往發現，原來是一名菲律賓籍女移工因天冷，在一處販售衣服攤販前購買禦寒衣物欲掏錢付款時，才發現背包內現金3萬餘元已不翼而飛。

因女移工旁僅有鄭女（58歲，有竊盜等前科），女移工以英語向鄭稱：「姐，My money？」，孰料鄭女見行竊遭識破，竟將竊來3萬餘元撒在人來人往的兵仔市場內，企圖分散女移工注意力，便於自行逃脫。

然市場攤商及熱心路人見狀，眾人不約而同，有人幫忙女移工撿錢，有人幫忙攔住鄭女去路。

復興派出所巡佐張玟廷、警員黃昱杰、陳朝偉、戴佳勳等人進入市場內，沿途即有熱心攤商及路人協助指引方向開道，警方到場見女移工將失而復得鈔票整團揉在手上，神情仍顯驚慌，隨即逮捕鄭女，女移工逐一清點手上鈔票，確認失竊現金全數均找回，女移工也透過翻譯告知警方，雖然遭竊，但過程中警民熱心積極，台灣真的是很溫暖、讓人安心的地方。

永康分局長甘炎民表示，復興派出所同仁平日用心於轄區經營，如有竊嫌進入市場行竊，均有警民聯防機制，多次與兵仔市場攤商聯手破獲市場內竊盜案。

鄭姓女慣竊（右）在永康兵仔市場犯案被捕，遭竊的女移工（左）在警民協助保住現金。圖 ／讀者提供
鄭姓女慣竊（右）在永康兵仔市場犯案被捕，遭竊的女移工（左）在警民協助保住現金。圖 ／讀者提供

移工 竊盜

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