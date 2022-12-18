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溫泉草莓季正夯 苗警投入200警力交通疏導

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

寒流來襲，苗栗縣泰安溫泉及大湖草莓季啟動，昨天第一個星期六假日，湧入大量人車，警方預估2天將會有6萬車次、18萬人次遊客，動員200名警力交通疏導，維持車流順暢。

苗栗縣警察局昨天啟動草莓季交通疏導勤務，動員5個分局、交通及保安警察隊約200名警力，針對大湖、泰安鄉聯外的台72線與客屬大橋、台3線與台72線、台3線與台6線，國道1號頭屋及三義交流道等易壅塞路段加強交通疏導。

交通隊調閱12月第一、二周湧入大湖泰安草莓溫泉區，分別4萬4494及5萬161車次，第二周增加5667車次，又天候逐漸進入寒冬，氣溫將持續下降，預估這個星期湧入泡湯及採草莓遊客，可達6萬車次、18萬人次。

警方提供替代道路供用路人參考，國道3號南下、北上匯出苑裡交流道，接續行駛縣道140線西向，再左轉台3線北上；國道1號南下匯出苗栗交流道，接續行駛台6線，左轉台72線，右轉台3線南下；國道1號北上轉國道4號，匯出台3線交流道繼續北上。

縣警局局長陳武康要求員警，除全力投入交通疏導外，並強化轄內各重要聯絡道、快速公路及國道交流道周邊道路行車動線順暢，亦應掌握即時路況，同步通報宣導用路人周知。

苗栗縣泰安溫泉及大湖草莓季啟動，警方加強交通疏導。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣泰安溫泉及大湖草莓季啟動，警方加強交通疏導。圖／苗栗縣警局提供

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