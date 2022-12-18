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寒流強襲 桃園市增4人猝死 最年輕僅38歲
寒流發威，桃園市昨夜今晨最低僅7度，體感更只有5度。消防局統計，截至今早9時，單日共有6人疑因低溫失去呼吸心跳送醫，其中4人送醫不治，最年輕僅38歲，呼籲民眾注意保暖。
桃園市消防局統計，昨（17）9時起至今天9時止，共有6人疑因低溫失去呼吸心跳，分布蘆竹、龜山、觀音、中壢、楊梅等，其中38歲女、52歲女、、95歲女、66歲男送醫後仍不治，另62歲男救回、65歲男搶救中。
消防局指出，猝死原因多，無法完全確定是低溫因素引起，由醫院釐清，提醒民眾多保暖，以防萬一。
根據中央氣象局網站，今天桃園市天氣陰天，氣溫約8至10度，降雨機率10%，籲做好禦寒保暖，並多注意長者、幼童及心血管疾病患者。
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