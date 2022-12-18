影／寒流來台中翁醉草叢吐滿臉 警擔心失溫送返家

近日寒流來襲，氣溫下探，易引發心血管疾病。台中市警方16日巡邏時，在南屯區忠勇路一帶，發現卓姓老翁躺在草叢內，一動也不動，見他吐得滿臉都是，還婉拒警方協助。警方擔心卓翁失溫，查出身分後送他回家。

第四警分局春社所在16日晚上10時許獲報，有男子躺在南屯區忠勇路、永春南路附近的草叢內，擔心是否寒流引發身體狀況而倒地，警員謝昊哲、簡鑠儼到場，一靠近即聞到卓姓老翁（67歲）散發濃濃酒氣。

員警試圖叫醒卓翁，但卓一睜開雙眼即從口中噴出嘔吐物，吐得滿臉都是，還醉到無法自行起身，更向警方堅持，要在草叢旁休息。

警方認為寒流來襲，氣溫下探，擔心卓翁失溫，在查出卓翁身分、住家位置後協助護送返回其住處，男子因為員警暖心的舉動頻頻致謝。

據瞭解，卓翁當天是與朋友喝酒，酒後知道不能開車，所以徒步要走回家，但途中即不勝酒力，倒臥在草叢旁。