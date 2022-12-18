影／寒流來台中翁醉草叢吐滿臉 警擔心失溫送返家
近日寒流來襲，氣溫下探，易引發心血管疾病。台中市警方16日巡邏時，在南屯區忠勇路一帶，發現卓姓老翁躺在草叢內，一動也不動，見他吐得滿臉都是，還婉拒警方協助。警方擔心卓翁失溫，查出身分後送他回家。
第四警分局春社所在16日晚上10時許獲報，有男子躺在南屯區忠勇路、永春南路附近的草叢內，擔心是否寒流引發身體狀況而倒地，警員謝昊哲、簡鑠儼到場，一靠近即聞到卓姓老翁（67歲）散發濃濃酒氣。
員警試圖叫醒卓翁，但卓一睜開雙眼即從口中噴出嘔吐物，吐得滿臉都是，還醉到無法自行起身，更向警方堅持，要在草叢旁休息。
警方認為寒流來襲，氣溫下探，擔心卓翁失溫，在查出卓翁身分、住家位置後協助護送返回其住處，男子因為員警暖心的舉動頻頻致謝。
據瞭解，卓翁當天是與朋友喝酒，酒後知道不能開車，所以徒步要走回家，但途中即不勝酒力，倒臥在草叢旁。
春社所長邱柏昌說，近期氣溫驟降，民眾出門在外除注意自身保暖外，參加飲宴小酌，務必遵守酒後不駕車相關規定，避免自身輕忽而發生憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言