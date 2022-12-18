寒流發威 高雄今晨氣溫下探11度 3長者睡夢中心跳停止

寒流發威，全台氣溫驟降，高雄市區氣溫昨天一度低達12度，今凌晨氣溫也僅11度，高雄市消防局統計昨凌晨至今上午8時許，全市共執行3件OHCA（到院前心肺功能停止）救護案，均為男性，年齡從64至70歲不等，昨天則有11件，3女8男，年齡從62至96歲不等。

消防局表示，猝死原因多，是否為天氣驟降造成，交由醫院釐清，高雄市消防局提醒民眾天冷注意保暖。

中央氣象局發布低溫特報，預估今（18日）至明（19日）清晨各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。

今日台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

根據高雄測站資料，高雄市區從昨天上午開始氣溫驟降，從16度下探至今晨的11度，飄著細雨，體感溫度約11度。