台中文心路暗夜轎車翻車 四輪朝天一片狼藉疑打滑
台中市畢姓男子在今天凌晨開車，行經西屯區文心路時，自撞分隔島後翻車，手腳有多處擦挫傷，但無生命危險。畢自述行經案發路口時「打滑」，警方調查現場路口無監視器，但檢視畢的行車記錄器，初判速度過快釀禍，詳細肇因待查。
警方調查，畢姓男子在今天凌晨零時許，駕駛Subaru轎車，由市政北五路沿文心路中間車道，往市政北一路方向行駛，行經文心路二段91號前欲從中間車道變換到內側車道時，轎車突然失控，撞上分隔島，畢車翻車、四輪朝天，現場一片狼藉。
第六警分局交通分隊獲報到場，畢無酒精濃度、手腳有多處擦挫傷，畢向警方描述，行經案發地點時因打滑轎車才失控，因現場無路口監視器，經調閱畢車內行車記錄器後，發現有速度過快，初判肇因是其他引起事故的違規，或不當行為，將送交大事故組釐清。
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