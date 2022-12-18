台中文心路暗夜轎車翻車 四輪朝天一片狼藉疑打滑

台中市畢姓男子在今天凌晨開車，行經西屯區文心路時，自撞分隔島後翻車，手腳有多處擦挫傷，但無生命危險。畢自述行經案發路口時「打滑」，警方調查現場路口無監視器，但檢視畢的行車記錄器，初判速度過快釀禍，詳細肇因待查。

警方調查，畢姓男子在今天凌晨零時許，駕駛Subaru轎車，由市政北五路沿文心路中間車道，往市政北一路方向行駛，行經文心路二段91號前欲從中間車道變換到內側車道時，轎車突然失控，撞上分隔島，畢車翻車、四輪朝天，現場一片狼藉。