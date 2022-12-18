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影／寒流發威！ 合歡山迎來入冬初雪 追雪民眾樂翻了

登山好手攀中雪山12月10日失聯至今 救難人員酷寒天氣持續搜救中

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

43歲林姓男子12月10日上午7點登中雪山頂，下山後失聯至今，苗栗縣政府、台中市政府消防局，及保安警察第七總隊第五大隊、雪霸國家公園管理處人員，連日來冒著高山攝氏零度下溫度及強風持續搜救中。

苗栗縣消防局指出，16名登山隊伍申請12月9日至雪山西稜行程，9日上午8點20分自小雪山遊客中心啟登，下午4點20分抵達230林道26公里營地，10日清晨5點起登，上午7點中雪山登頂，林姓山友第一個返程，結果上午8點半返回26公里營地， 登山隊伍獨不見林男的蹤影。

林男有豐富的登山經驗，出發時身體狀況良好，手機無法接通，軌跡也留在10日，苗栗縣政府消防局接獲報案中雪山附近山域事故，台中市政府消防局、保七第五大隊及雪霸處支援，到昨天共出動31人上山，但並未發現林男的蹤影。

冷氣團來襲，高山氣溫零度以下，加上東北季風強勁，搜救相當困難，今天雪霸處2人、保七第五大隊1人，苗栗縣政府消防局20日還會加派4人上山，不放棄希望持續搜救。

43歲林姓男子12月10日登中雪山失聯至今，苗栗縣政府消防局等單位持續搜救中。圖／苗栗縣政府消防局提供
43歲林姓男子12月10日登中雪山失聯至今，苗栗縣政府消防局等單位持續搜救中。圖／苗栗縣政府消防局提供
43歲林姓男子12月10日登中雪山失聯至今，苗栗縣政府消防局等單位持續搜救中。圖／苗栗縣政府消防局提供
43歲林姓男子12月10日登中雪山失聯至今，苗栗縣政府消防局等單位持續搜救中。圖／苗栗縣政府消防局提供
43歲林姓男子12月10日登中雪山失聯至今，苗栗縣政府消防局等單位持續搜救中。圖／苗栗縣政府消防局提供
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43歲林姓男子12月10日登中雪山失聯至今，苗栗縣政府消防局等單位持續搜救中。圖／苗栗縣政府消防局提供
43歲林姓男子12月10日登中雪山失聯至今，苗栗縣政府消防局等單位持續搜救中。圖／苗栗縣政府消防局提供
43歲林姓男子12月10日登中雪山失聯至今，苗栗縣政府消防局等單位持續搜救中。圖／苗栗縣政府消防局提供
43歲林姓男子12月10日登中雪山失聯至今，苗栗縣政府消防局等單位持續搜救中。圖／苗栗縣政府消防局提供

雪山 苗栗縣 台中市

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