登山好手攀中雪山12月10日失聯至今 救難人員酷寒天氣持續搜救中
43歲林姓男子12月10日上午7點登中雪山頂，下山後失聯至今，苗栗縣政府、台中市政府消防局，及保安警察第七總隊第五大隊、雪霸國家公園管理處人員，連日來冒著高山攝氏零度下溫度及強風持續搜救中。
苗栗縣消防局指出，16名登山隊伍申請12月9日至雪山西稜行程，9日上午8點20分自小雪山遊客中心啟登，下午4點20分抵達230林道26公里營地，10日清晨5點起登，上午7點中雪山登頂，林姓山友第一個返程，結果上午8點半返回26公里營地， 登山隊伍獨不見林男的蹤影。
林男有豐富的登山經驗，出發時身體狀況良好，手機無法接通，軌跡也留在10日，苗栗縣政府消防局接獲報案中雪山附近山域事故，台中市政府消防局、保七第五大隊及雪霸處支援，到昨天共出動31人上山，但並未發現林男的蹤影。
冷氣團來襲，高山氣溫零度以下，加上東北季風強勁，搜救相當困難，今天雪霸處2人、保七第五大隊1人，苗栗縣政府消防局20日還會加派4人上山，不放棄希望持續搜救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言