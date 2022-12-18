高科大落海學生「鬼門關走一回」 爆料師還命隔天出海拉船

高雄茄萣情人碼頭昨天上午發生一起學生集體落水意外，高雄科技大學海洋休閒管理系在興達港內進行獨木舟訓練課程，因天氣惡劣，導致28名學生受困海上、5名學生落海，消防及海巡獲報，緊急將學生救起，後續校方表示都有進行天候評估、港內安全，但昨晚卻有學生在Dcard發文表示自己「鬼門關走一回」，怒控校方罔顧學生生命安全，避重就輕只談自己救人，不談學生「自救」的事實，落水隔天還要學生出海拉船。

昨天上午，高雄科技大學海洋休閒管理系在興達港，進行屬系上必修的獨木舟課程，到場學生共61名，其中28名在上午10點左右，從情人碼頭划船出海，要到對面約距2公里的興達發電廠沿岸，不到20分鐘，就有學生被風浪打落海，以及受困興達發電廠沿岸的蚵棚；授課老師高興一表示疑為學生操槳不當落海，都有被隨行教練及救生員救起。

有修課學生昨晚在Dcard發文，指控授課老師明知周末有寒流，仍執意要同學下海，且碼頭只有倉庫和行動淋浴間，沒有熱水，十幾度低溫進行海上訓練，卻沒有任何協助學生保暖的措施；海巡署問授課老師高興一為何讓學生下水，高稱「下水前天氣很好」，但有同學指出，老師是在他們「下水後20分鐘」才到現場。

多名同學在Dcard還原海上受困情形，表示現場狀況比校方對外宣稱的還要危急；他們被風浪打到興達發電廠沿岸蚵棚，只能靠抓住蚵棚木柱避免落水，但木柱結滿藤壺，同學手都被刮出銳利傷痕，只好再躲到消波塊附近等待救援；當時僅靠助教滑IRB救生艇分批載運同學上岸，半小時載不到10人，所幸現場有同學攜帶手機，他們才得以「自救」，聯絡消防求援，出海約2小時後獲救上岸。

還有同學表示，許多落海同學是被身邊同學救上獨木舟，再抓住彼此的船避免失散，因為當時海上已經「起霧」。他們漂流海上等不到救援，只好憑己力努力上岸，還被沿岸岩石割傷；14個人躲在一間倉庫用肥料米袋或塑膠袋取暖，不斷確保彼此意識清醒。同學形容當時周圍就像「荒野」，他們其中1人出去找人求助，好久才找到一個開貨車的阿伯，將所有同學載回他家，全數人才免於失溫危險。

有8名學生因身體狀況不佳送醫，其中有同學說他抵達碼頭時已凍到無法站立，需靠其他同學背上救護車；還有同學說他媽媽哭著到醫院看他，過程卻等不到老師一句關心，現在「一想到在海上的經歷就覺得好害怕」；醫院現場護理師也氣憤說「不知道風浪有多大嗎？這種天氣怎麼能讓學生下去滑獨木舟？」

另有同學爆出，授課老師高興一於全數學生救上岸後，竟還要求他們隔天要到興達港，把滯留電廠沿岸的獨木舟拉回來，經學生抗議才得以取消。