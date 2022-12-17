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Open將哥哥「叛逃」、妹妹消風 網封「悲慘兄妹組」

聯合報／ 記者石秀華王昭月陳弘逸／高雄即時報導

高雄大氣球遊行暌違兩年回歸，但高雄夢時代壓軸明星「OPEN將」今天傍晚才剛遊行完疑就「叛逃」，飛離眾人視線前，還來個後滾翻，動作看起來心情「興奮莫名」，也讓網友笑翻，豈料，哥哥飛走後，OPEN將的妹妹也消風破掉，被網友封「悲慘兄妹組」。

高雄大氣球遊行，向來是壓軸明星的「OPEN將」，今天傍晚才剛結束遊行，準備返隊，但卻發生「叛逃」行為，整個「人」飛越夢時代購物廣場，離去前還來個快樂的翻跟斗，滑進夢時代後方，不見蹤影。

OPEN將「叛逃」、「翹班」影片，在各網路社群封傳，讓不少網友笑翻，有網友臉書po網，呼籲大家協尋，主辦單位證實，是被一陣「怪風」帶走，正努力協尋中，希望它趕快回來，別太貪玩。

PTT網友發文說，「飛向宇宙、浩瀚無垠～ 毛毛雨、天冷、open將一路向北，一路好走！」，有網友附和「意外總是特別好笑」、「飛的身型好像動畫場面，很喜感」；有網友稱讚「豪可愛」、「變Open超人」；有網友笑稱「笑死，這影片好療癒」。

OPEN將飛向浩瀚宇宙後，又有網友貼出OPEN將妹妹的可憐遭遇，原來OPEN將的妹妹在遊行結束後，也「精力耗盡」消風破掉，「兩兄妹」因此被網友封「悲慘兄妹組」，網友見狀不捨地說：「靠杯怎麼那麼悲慘啦」。

警方表示，今晚9時許，有網友反映，OPEN 將已在高雄市大寮區華中南路與潮寮路口被民眾尋獲，但只剩下一堆皮，警方獲報到場確認真的是OPEN將的殘破身軀，結束短短的4小時叛逃旅程。

今晚9時許，有網友反映，OPEN 將已在高雄市大寮區華中南路與潮寮路口被民眾尋獲，但只剩下一堆皮，警方獲報到場確認真的是OPEN將的殘破身軀。記者陳弘逸／翻攝
今晚9時許，有網友反映，OPEN 將已在高雄市大寮區華中南路與潮寮路口被民眾尋獲，但只剩下一堆皮，警方獲報到場確認真的是OPEN將的殘破身軀。記者陳弘逸／翻攝
OPEN將在大氣球遊行結束後，「叛逃」、「翹班」獨自飛去摘星。圖／翻攝臉書爆料公社
OPEN將在大氣球遊行結束後，「叛逃」、「翹班」獨自飛去摘星。圖／翻攝臉書爆料公社
高雄大氣球遊行暌違兩年回歸，但高雄夢時代壓軸明星「OPEN將」今天傍晚才剛遊行完疑就「叛逃」。圖／翻攝自臉書「高雄大小事」
高雄大氣球遊行暌違兩年回歸，但高雄夢時代壓軸明星「OPEN將」今天傍晚才剛遊行完疑就「叛逃」。圖／翻攝自臉書「高雄大小事」
Open將哥哥在大氣球遊行結束後，「叛逃」、「翹班」獨自飛去摘星，事後妹妹也破掉，被網友封「悲慘兄妹組」。圖／翻攝臉書社團「高雄點」
Open將哥哥在大氣球遊行結束後，「叛逃」、「翹班」獨自飛去摘星，事後妹妹也破掉，被網友封「悲慘兄妹組」。圖／翻攝臉書社團「高雄點」
今晚9時許，有網友反映，OPEN 將已在高雄市大寮區華中南路與潮寮路口被民眾尋獲，但只剩下一堆皮，警方獲報到場確認真的是OPEN將的殘破身軀。記者陳弘逸／翻攝
今晚9時許，有網友反映，OPEN 將已在高雄市大寮區華中南路與潮寮路口被民眾尋獲，但只剩下一堆皮，警方獲報到場確認真的是OPEN將的殘破身軀。記者陳弘逸／翻攝

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