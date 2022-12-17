快訊

老友反目決裂…苦苓坦承「言語過激」 向吳淡如道歉

找到了！OPEN小將下班當眾落跑 晚間尋獲「慘剩下皮」

尷尬了我的國！日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

寒流來襲 2天全台121件內科OHCA救護案

中央社／ 17日綜合報導

寒流來襲，全台溫度明顯下降，越晚越冷。各地政府統計這兩天共接獲121件內科OHCA救護案，但無法判定為天冷因素所致，詳細死因須由醫院判定。消防單位呼籲民眾早晚注意保暖

中央氣象局表示，今天各地溫度明顯下降，越晚越寒冷，白天北台灣溫度僅攝氏14、15度，台南以北16到18度，高屏及花東為19到21度；下半天起，由濕冷逐漸轉乾冷，降雨減緩。全台消防局、衛生局統計16、17日接獲內科OHCA（到院前心肺功能停止）案共達121件，但死因是否為低溫引起無法確定，仍待醫院判定。離島的澎湖則有7件內科OHCA救護案。

消防單位提醒民眾，早晚注意保暖，老人及心血管疾病患者，不要頻繁進出溫差太大場所，應規律服藥、避免早晚外出運動，同時也呼籲應注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。

而在救護方面，人數最多的是高雄，自昨天統計至今天下午4時止，共受理21件內科OHCA案，但原因是否天氣寒冷造成，仍無法獲得證實確定。

在北部地區，則以雙北人數較多，昨天至今天晚間7時30分止，台北市有20件內科OHCA救護案；新北市共17件內科OCHA送醫，個案也大多都是長輩。

至於宜蘭縣從15日上午8時至今天上午8時，有2例內科OHCA案；基隆市這兩天則是接獲2件內科OHCA。桃園市9人死亡，死因均無法確定是否為低溫引起。

新竹市昨天至今天計有5件內科OHCA案，新竹縣有5件，苗栗縣為6名，彰縣2件，南投縣3件，雲林縣2件，嘉義縣5件，嘉義市1件。

台南市方面，消防局統計，從昨天下午5時至今天下午5時有7人OHCA，是否因天寒而出現心血管疾病，由醫院判定。屏東縣有8件，但無法判定是否為寒流引起猝死案件。

花蓮縣消防局統計，自昨天至今天晚間6時接獲6件內科OHCA救護案，確切病因仍有待釐清。

另外，台中市及台東縣則未接獲因為天冷身體不適緊急送醫或猝死案件。

至於外島的澎湖，自今天凌晨0時起至晚間8時止，共接獲7件內科OHCA救護。

保暖

延伸閱讀

寒流來襲 高市加強關懷街友並開設臨時安置服務

寒流報到 花縣府加強關懷獨居長者贈保暖物資

寒流越晚越冷 黃偉哲探視地下道街友送熱湯禦寒衣

入冬首波寒流報到 澎湖強風飄雨冷吱吱

相關新聞

Open將哥哥「叛逃」、妹妹消風 網封「悲慘兄妹組」

高雄大氣球遊行暌違兩年回歸，但高雄夢時代壓軸明星「OPEN將」今天傍晚才剛遊行完疑就「叛逃」，飛離眾人視線前，還來個後滾...

影／26人攀八仙步道 1女脫臼1男頭痛送下山

台中市和平區一行26人登山隊伍今天爬八仙步道，下午3點多，60歲劉女在3.5公里處滑倒，造成手脫臼，另63歲男子頭痛報案...

天外飛來一段樹幹 硬生生穿插路過轎車後車窗

「嚇死人！」台南市東區傍晚5時30分左右下雨且刮大風，有輛轎車行經小東路快車道，駛抵東和路口附近，天外突然飛來一段樹幹，...

寒流襲台！蘆洲警抗寒雙寶出籠 再冷也要守護市民安全

中央氣象局發布低溫特報，新北市低溫下探6度。霸王級寒流襲台，加上大雨連綿，天氣又濕又冷，有感員警執勤辛苦，蘆洲警分局長張...

高科大系所辦水上活動遇強風浪 驚傳學生落海8人失溫急送醫

高雄科技大學海洋休閒管理系今天上午到茄萣區情人碼頭辦理水上活動相關課程，因天候不佳，加上風浪太大，28名學生划獨木舟出海...

新北市公寓3樓冒出大量濃煙 疑電線走火引起

新北市新店區一棟公寓今天中午突然冒出大量濃煙，消防人員架梯救出一名中年女子，無生命危險，初步研判疑似客廳電線走火引起，確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。