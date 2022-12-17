影／26人攀八仙步道 1女脫臼1男頭痛送下山

台中市和平區一行26人登山隊伍今天爬八仙步道，下午3點多，60歲劉女在3.5公里處滑倒，造成手脫臼，另63歲男子頭痛報案。台中市消防局派員，在雨勢中將2名山友救下山。

台中市消防局表示，下午3點多接獲報案， 1行26人登八仙步道，於步道3.5K處有1名劉性60歲女性登山客不慎跌倒，手疑似骨折，另一名男性63歲登山客頭痛。

消防局派遣谷關、和平分隊出動警備車2輛、救護車1輛，警消6人，由谷關小隊長陳奕瑞帶隊出勤，下午3點50分傷者來電表示，已下撤到八仙山步道2.5K。

下午4點57分，搜救人員在八仙步道1.5K處接觸傷者，經評估後女性傷者為手部脫臼，男性傷者為頭部疼痛，均意識清楚。