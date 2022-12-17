快訊

湊一個「好」字！ 徐佳瑩報喜：我剛剛又生了一個孩子

嚇阻柯建銘「追殺」 翟本喬提這人可當高虹安副手：更會查弊案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／26人攀八仙步道 1女脫臼1男頭痛送下山

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市和平區一行26人登山隊伍今天爬八仙步道，下午3點多，60歲劉女在3.5公里處滑倒，造成手脫臼，另63歲男子頭痛報案。台中市消防局派員，在雨勢中將2名山友救下山。

台中市消防局表示，下午3點多接獲報案， 1行26人登八仙步道，於步道3.5K處有1名劉性60歲女性登山客不慎跌倒，手疑似骨折，另一名男性63歲登山客頭痛。

消防局派遣谷關、和平分隊出動警備車2輛、救護車1輛，警消6人，由谷關小隊長陳奕瑞帶隊出勤，下午3點50分傷者來電表示，已下撤到八仙山步道2.5K。

下午4點57分，搜救人員在八仙步道1.5K處接觸傷者，經評估後女性傷者為手部脫臼，男性傷者為頭部疼痛，均意識清楚。

搜救人員協助2名傷者下撤，傍晚6點多到達登山口，2人坐救護車送東勢農民醫院救治。

台中市和平區一行26人登山隊伍今天爬八仙步道，60歲劉女在3.5公里處滑倒，造成手脫臼，另63歲男子頭痛報案。台中市消防局派員，在雨勢中將2名山友救下山。圖/讀者提供
台中市和平區一行26人登山隊伍今天爬八仙步道，60歲劉女在3.5公里處滑倒，造成手脫臼，另63歲男子頭痛報案。台中市消防局派員，在雨勢中將2名山友救下山。圖/讀者提供
台中市和平區一行26人登山隊伍今天爬八仙步道，60歲劉女在3.5公里處滑倒，造成手脫臼，另63歲男子頭痛報案。台中市消防局派員，在雨勢中將2名山友救下山。圖/讀者提供
台中市和平區一行26人登山隊伍今天爬八仙步道，60歲劉女在3.5公里處滑倒，造成手脫臼，另63歲男子頭痛報案。台中市消防局派員，在雨勢中將2名山友救下山。圖/讀者提供

八仙 台中市 頭痛

延伸閱讀

不只于美人報案！陸元琪也奔警局「女兒淪人頭戶」

寒流來襲 北北桃：疾病送醫44人、多保暖避低溫

全台最高28米耶誕樹！2022「山谷燈光節」點亮梨山、谷關之夜

寒流來襲氣溫驟降！彰化2人送醫無呼吸心跳 專家建議這樣穿能保命

相關新聞

影／26人攀八仙步道 1女脫臼1男頭痛送下山

台中市和平區一行26人登山隊伍今天爬八仙步道，下午3點多，60歲劉女在3.5公里處滑倒，造成手脫臼，另63歲男子頭痛報案...

天外飛來一段樹幹 硬生生穿插路過轎車後車窗

「嚇死人！」台南市東區傍晚5時30分左右下雨且刮大風，有輛轎車行經小東路快車道，駛抵東和路口附近，天外突然飛來一段樹幹，...

寒流襲台！蘆洲警抗寒雙寶出籠 再冷也要守護市民安全

中央氣象局發布低溫特報，新北市低溫下探6度。霸王級寒流襲台，加上大雨連綿，天氣又濕又冷，有感員警執勤辛苦，蘆洲警分局長張...

高科大系所辦水上活動遇強風浪 驚傳學生落海8人失溫急送醫

高雄科技大學海洋休閒管理系今天上午到茄萣區情人碼頭辦理水上活動相關課程，因天候不佳，加上風浪太大，28名學生划獨木舟出海...

新北市公寓3樓冒出大量濃煙 疑電線走火引起

新北市新店區一棟公寓今天中午突然冒出大量濃煙，消防人員架梯救出一名中年女子，無生命危險，初步研判疑似客廳電線走火引起，確...

影／7旬婦無照騎車闖紅燈 遭休旅車攔腰撞傷重不治

雲林一名34歲吳姓女子本月14日駕駛休旅車行經斗南鎮中興路與中昌街路口時，不慎撞上疑似騎機車闖紅燈的74歲沈姓婦人，沈婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。