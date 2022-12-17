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今晚明晨下探6度「降雪機率最高」 明雨勢趨緩各地多雲到晴

寒流來襲 北北桃：疾病送醫44人、多保暖避低溫

中央社／ 17日綜合報導

寒流來襲，中央氣象局表示，各地溫度明顯下降，越晚越冷。北北桃消防局統計，16日至今天下午4時止，因病送醫共44人，提醒天氣驟降，應多注意保暖

中央氣象局表示，今天各地溫度明顯下降，越晚越寒冷，白天北台灣溫度僅攝氏14、15度，台南以北16到18度，高屏及花東為19到21度；下半天起，由濕冷逐漸轉乾冷，降雨減緩。

台北市消防局統計，16日接獲14件OHCA（到院無呼吸心跳）救護案，其中4件送醫急救，患者平均約80歲以上；17日至下午4時止，接獲4件OHCA救護案，平均約80歲以上。

新北市消防局統計，16日共10人因內科疾病OCHA送醫急救，都是長輩，就醫後4人搶救回生命；17日至下午4時止，有7件送醫案，皆為長輩疾病內科OCHA，其中1人救回生命。不過，經送醫的患者多在室內，未在戶外因天冷路倒送醫，且以往夏天時，平均一天長輩因內科OCHA送醫件數，約10件。

桃園市消防局提供資料顯示，16日上午9時起至17日上午9時止，9人因疾病身亡，其中2人送醫搶救均宣告不治。死亡原因均無法確定是否為低溫引起。

新北市消防局指出，民眾應保暖，不要暴飲暴食及飯（酒）後泡澡或情緒起伏過大，有身體不適切勿拖延，應儘速就醫，家中有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

新北市災害防救辦公室主任、副市長謝政達表示，年長者、高血壓、高血糖及高血脂患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者是高危險族群，務必保持溫暖，起床時，動作放慢，運動時添保暖衣物。

新北市消防局長黃德清說，市府已啟動防寒關懷機制，結合民間資源加強訪視、發揮守望相助精神；衛生局也加強護理機構防寒、社會局督導長照管理中心及社福機構加強照護年長者健康。

台北市消防局提醒市民除加強保暖外，使用瓦斯熱水器及電暖器時，也應注意室內通風及用電安全。

保暖 患者

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