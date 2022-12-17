影／7旬婦無照騎車加闖紅燈 遭休旅車攔腰撞傷重不治

雲林一名34歲吳姓女子本月14日駕駛休旅車行經斗南鎮中興路與中昌街路口時，不慎撞上疑似騎機車闖紅燈的74歲沈姓婦人，沈婦連人帶車遭汽車往前推行數公尺，機車起火燃燒，警消獲報趕抵現場處理，並緊急將傷勢嚴重的沈婦送醫，但最終仍回天乏術。

吳姓女子14日上午8時許駕車經過斗南鎮中興路與中昌街路口，當時沈姓婦人騎機車經過大東路的十字路口，疑似闖紅燈，遭汽車從右側攔腰撞上，撞擊瞬間傳出「碰！」一聲巨響，附近犬隻也受驚嚇。

沈婦人車遭撞後卡進汽車左前方車底，被猛力往前推行數公尺後停下，過程中機車還起火燃燒，警消出動滅火救援，沈婦傷勢嚴重送往虎尾若瑟醫院急救，經搶救宣告不治。