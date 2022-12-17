快訊

控制狂情侶列8數位工具「互控」 用Zenly、設監視器卻更愛彼此

影／7旬婦無照騎車加闖紅燈 遭休旅車攔腰撞傷重不治

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林一名34歲吳姓女子本月14日駕駛休旅車行經斗南鎮中興路與中昌街路口時，不慎撞上疑似騎機車闖紅燈的74歲沈姓婦人，沈婦連人帶車遭汽車往前推行數公尺，機車起火燃燒，警消獲報趕抵現場處理，並緊急將傷勢嚴重的沈婦送醫，但最終仍回天乏術。

吳姓女子14日上午8時許駕車經過斗南鎮中興路與中昌街路口，當時沈姓婦人騎機車經過大東路的十字路口，疑似闖紅燈，遭汽車從右側攔腰撞上，撞擊瞬間傳出「碰！」一聲巨響，附近犬隻也受驚嚇。

沈婦人車遭撞後卡進汽車左前方車底，被猛力往前推行數公尺後停下，過程中機車還起火燃燒，警消出動滅火救援，沈婦傷勢嚴重送往虎尾若瑟醫院急救，經搶救宣告不治。

警方指出，吳女無酒駕、有駕照，沈婦雖有戴安全帽騎機車，但為無照駕駛；呼籲用路人行經路口時，務必遵守交通號誌指示並減速慢行，通行時也要多加留意車前狀況，確保安全。

雲林日前發生一起休旅車與闖紅燈機車對撞事故，造成7旬女騎士傷重不治。記者陳苡葳／翻攝
雲林日前發生一起休旅車與闖紅燈機車對撞事故，造成7旬女騎士傷重不治。記者陳苡葳／翻攝
雲林日前發生一起休旅車與闖紅燈機車對撞事故，造成7旬女騎士傷重不治。記者陳苡葳／翻攝
雲林日前發生一起休旅車與闖紅燈機車對撞事故，造成7旬女騎士傷重不治。記者陳苡葳／翻攝

駕照 慢行

延伸閱讀

定速系統與煞車同時故障！一路開了500公里才停下來

影／新北通緝男遇警攔查 報弟弟身分資料被識破

野馬富少撞死女騎士、IG嗆殺陳時中 智能不足邊緣且已賠510萬獲減刑

影／新北女開車闖紅燈撞人拋飛 辯稱「看到是黃燈」

相關新聞

高科大系所辦水上活動遇強風浪 數十名學生落海8失溫急送醫

高雄科技大學海洋休閒管理系今天上午到茄萣區情人碼頭辦理水上活動相關課程，因天候不佳，加上風浪太大，一度造成數十名學生落海...

新北市公寓3樓冒出大量濃煙 疑電線走火引起

新北市新店區一棟公寓今天中午突然冒出大量濃煙，消防人員架梯救出一名中年女子，無生命危險，初步研判疑似客廳電線走火引起，確...

彰化沿海颳起11級強風 吹斷300公斤號誌桿

中央氣象局發布陸上強風特報，東北風影響，彰化沿海今天上午颳起10到11級強風，彰化縣伸港鄉彰新路7段1支約300公斤閃黃...

影／寒流強風來襲！台中3樓高大樹被吹倒 一車遭砸女駕駛嚇壞

寒流來襲台中昨晚起刮強風，李姓女子今天一早8點多開車經建國路，一旁1棵3樓高的大樹突然應聲倒下，李緊急煞車仍閃避不及撞上...

年輕男機車騎士自撞起火燃燒 頭骨破裂當場死亡

嘉義縣番路鄉嘉159縣道甲線「嘉南第一景」路段，下午1點41分多發生機車失控自撞路旁駁坎，住嘉義市23歲王姓年輕騎土，當...

影／7旬婦無照騎車加闖紅燈 遭休旅車攔腰撞傷重不治

雲林一名34歲吳姓女子本月14日駕駛休旅車行經斗南鎮中興路與中昌街路口時，不慎撞上疑似騎機車闖紅燈的74歲沈姓婦人，沈婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。