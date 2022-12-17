影／7旬婦無照騎車加闖紅燈 遭休旅車攔腰撞傷重不治
雲林一名34歲吳姓女子本月14日駕駛休旅車行經斗南鎮中興路與中昌街路口時，不慎撞上疑似騎機車闖紅燈的74歲沈姓婦人，沈婦連人帶車遭汽車往前推行數公尺，機車起火燃燒，警消獲報趕抵現場處理，並緊急將傷勢嚴重的沈婦送醫，但最終仍回天乏術。
吳姓女子14日上午8時許駕車經過斗南鎮中興路與中昌街路口，當時沈姓婦人騎機車經過大東路的十字路口，疑似闖紅燈，遭汽車從右側攔腰撞上，撞擊瞬間傳出「碰！」一聲巨響，附近犬隻也受驚嚇。
沈婦人車遭撞後卡進汽車左前方車底，被猛力往前推行數公尺後停下，過程中機車還起火燃燒，警消出動滅火救援，沈婦傷勢嚴重送往虎尾若瑟醫院急救，經搶救宣告不治。
警方指出，吳女無酒駕、有駕照，沈婦雖有戴安全帽騎機車，但為無照駕駛；呼籲用路人行經路口時，務必遵守交通號誌指示並減速慢行，通行時也要多加留意車前狀況，確保安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言