高科大水上活動遇強風浪 8學生落海失溫校方回應了

高雄科技大學海洋休閒管理系61名師生今天上午到茄萣區情人碼頭辦理獨木舟必修課程，一行人出海，返回途中因海況變化，造成8名學生受困海上，並緊急向消防求援，所幸，僅有失溫及輕傷，送醫無生命危險；校方也回應，事前有完成校內活動申請程序，且現場有專業教師、救生員及教練陪同參與活動。

這起事故發生於今天上午10時53分，消防街或茄萣區情人碼頭海洋休閒運動中心報案稱，有數十名學生落海並在海上受困，消防緊急派出24車48人3艇前往搶救，並在接近中午時，將人全數救起。

關於事故，校方指出，上午課程在興達港情人碼頭內灣，進行獨木舟海上長划訓練，進行時風象平穩，抵達長划折返點時，因臨時的風雨變化，請求消防海巡協助救援。

共14名學生在折返點上岸，另有2男6女共8名學生有因失溫及輕傷，由海巡及消防救援，分別送往台南、高雄共5家醫院，學生都意識清醒，有部分失溫情況，送醫觀察無生命危險。