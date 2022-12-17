新北市公寓3樓冒出大量濃煙 疑電線走火引起

新北市新店區一棟公寓今天中午突然冒出大量濃煙，消防人員架梯救出一名中年女子，無生命危險，初步研判疑似客廳電線走火引起，確實起火原因有待消防局火災鑑識中心進一步鑑定調查。

新北市消防局今天中午12時30分獲報，新店區檳榔路一棟6層樓公寓3樓突然冒出大量濃煙，疑似有民眾在公寓窗邊呼救，出動8台消防車、3台救護車及30名消防人員前往搶救。

女屋主梁姓女子（34歲）也報案求救表示，房間門外有濃煙無法出去，人躲在陽台待救，勉強可以呼吸到新鮮空氣，陽台的門有關起來，但陽台有鐵窗無法出去，無立即危險，但客廳有寵物鸚鵡，來不及帶至陽台，消防局值勤員也告知梁女不要冒險跳樓。