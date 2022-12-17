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彰化沿海颳起11級強風 吹斷300公斤號誌桿

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

中央氣象局發布陸上強風特報，東北風影響，彰化沿海今天上午颳起10到11級強風，彰化縣伸港鄉彰新路7段1支約300公斤閃黃燈桿遭強風吹斷，幸沒壓到人車，警方派員封鎖現場，並通知廠商搶修。由於今年9月間，員林市也發生號誌桿倒塌，將騎機車的新手媽壓成重傷事件，警方要求各單位加查巡查號誌，防止類似意外發生。

警方指出，這支位於彰化縣伸港鄉彰新路7段的閃黃燈桿，離地面約兩公尺處，約11時25分許遭強風吹斷，倒在路面上，和美警分局伸港分駐所接獲報案，立即派員前往，並無人車被壓到，隨即封鎖現場警戒，並通知廠商趕往搶修。

交通隊長林神改說，這支閃黃燈桿斷折，但基座部分沒有銹蝕，由於中央氣象局上午曾發布強風特報，有9至11級強陣風，加上伸港鄉靠近海邊，風勢可能更強，可能是強勁的海風將號誌桿吹斷。

今年9月2日，在員林市因號誌桿基座鏽蝕而倒塌，將騎機車的新手媽壓成重傷事件，目前仍在復健中，警方除協助女騎士辦理保險理賠外，也將案件送彰化地檢署偵辦。警方當時並要求各單位全面巡查全縣號誌桿，並外維修廠商檢修，沒想到今天上午又發生號誌桿被強風吹倒事件。

林神改指出，員林市的號誌桿倒塌是因基座鏽蝕，伸港鄉這支閃黃燈桿則是燈桿被強風吹斷，由於都是同一家維修廠商，除要求廠商立即到場檢修外，由於近日持續會吹強風，也要求各單位再度巡查，防止類似意外發生。

彰化沿海今天上午颳起10到11級強風，彰化縣伸港鄉彰新路7段1支約300公斤閃黃燈桿遭強風吹斷，幸好沒壓到人車，警方派員封鎖現場，並通知廠商搶修。圖／警方提供
彰化沿海今天上午颳起10到11級強風，彰化縣伸港鄉彰新路7段1支約300公斤閃黃燈桿遭強風吹斷，幸好沒壓到人車，警方派員封鎖現場，並通知廠商搶修。圖／警方提供
彰化沿海今天上午颳起10到11級強風，彰化縣伸港鄉彰新路7段1支約300公斤閃黃燈桿遭強風吹斷，幸好沒壓到人車，警方派員封鎖現場，並通知廠商搶修。圖／警方提供
彰化沿海今天上午颳起10到11級強風，彰化縣伸港鄉彰新路7段1支約300公斤閃黃燈桿遭強風吹斷，幸好沒壓到人車，警方派員封鎖現場，並通知廠商搶修。圖／警方提供
彰化沿海今天上午颳起10到11級強風，彰化縣伸港鄉彰新路7段1支約300公斤閃黃燈桿遭強風吹斷，幸好沒壓到人車，警方派員封鎖現場，並通知廠商搶修。圖／警方提供
彰化沿海今天上午颳起10到11級強風，彰化縣伸港鄉彰新路7段1支約300公斤閃黃燈桿遭強風吹斷，幸好沒壓到人車，警方派員封鎖現場，並通知廠商搶修。圖／警方提供
彰化沿海今天上午颳起10到11級強風，彰化縣伸港鄉彰新路7段1支約300公斤閃黃燈桿遭強風吹斷，幸好沒壓到人車，警方派員封鎖現場，並通知廠商搶修。圖／警方提供
彰化沿海今天上午颳起10到11級強風，彰化縣伸港鄉彰新路7段1支約300公斤閃黃燈桿遭強風吹斷，幸好沒壓到人車，警方派員封鎖現場，並通知廠商搶修。圖／警方提供

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