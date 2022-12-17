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閃紅燈路口未讓閃黃燈 女騎士和員警對撞人噴飛不治

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

高市一名保五支援旗山分局洪姓員警，本月2日下午下班後，騎車在美濃區光明路和謝姓女騎士對撞，謝重摔倒地昏迷，洪則手腳擦挫傷，雙雙被送醫；警方調查，謝當時路口是閃紅燈，應禮讓閃黃燈的洪男，但因謝隔天傷重不治，洪警被自家人依過失致死罪嫌送辦。

旗山警分局警方指出，保五總隊支援中壇派出所洪姓警員（22歲），本月2日下午4時許，從派出所下班後，騎機車行經美濃區光明路與清興街口，和美濃區的居民謝姓女子（50歲）的機車發生相撞，謝女整個人噴飛倒地，頭部受創，洪警則受有手腕及膝部擦挫傷，雙雙被救護員送醫救治。

警方獲報到場，發現是自家人出車禍，在現場測繪調查車禍原因，發現案發地點是閃燈號誌路口，洪警當時行駛方向的路口為閃黃燈，行經路口要減速慢行，謝女行駛的路口方向為閃紅燈，要停下禮讓閃黃燈的洪警。

警方後來到院，對洪警施以酒測，謝女則抽血檢測，雙方均無酒駕行為，謝女經院方搶救，隔天仍因傷重不治；旗山分局表示，已依規定，將洪警依涉嫌過失致死罪嫌，函送橋頭地檢署偵辦，確切責任交由檢方後續調查。

高市一名保五支援旗山分局洪姓員警，本月2日下午下班後，騎車在美濃區光明路和謝姓女騎士對撞，謝重摔倒地，隔天不治身亡；圖為警方到場處理車禍狀況。記者石秀華／翻攝
高市一名保五支援旗山分局洪姓員警，本月2日下午下班後，騎車在美濃區光明路和謝姓女騎士對撞，謝重摔倒地，隔天不治身亡；圖為警方到場處理車禍狀況。記者石秀華／翻攝
高雄美濃區車禍的案發地是閃燈號誌路口，保五支援旗山警分局的洪姓警員在閃黃燈路口，謝在閃紅燈路口，應停下禮讓洪警，但2車卻相撞，導致謝不治。記者石秀華／翻攝
高雄美濃區車禍的案發地是閃燈號誌路口，保五支援旗山警分局的洪姓警員在閃黃燈路口，謝在閃紅燈路口，應停下禮讓洪警，但2車卻相撞，導致謝不治。記者石秀華／翻攝
保五支援旗山分局的洪姓員警，下班後，在美濃區光明路和謝姓女騎士對撞，當時洪警在閃黃燈路口，謝在閃紅燈路口，但2車卻相撞，導致謝不治。記者石秀華／翻攝
保五支援旗山分局的洪姓員警，下班後，在美濃區光明路和謝姓女騎士對撞，當時洪警在閃黃燈路口，謝在閃紅燈路口，但2車卻相撞，導致謝不治。記者石秀華／翻攝
高市一名保五支援旗山分局洪姓員警，本月2日下午下班後，騎車在美濃區光明路和謝姓女騎士對撞，謝重摔倒地，隔天不治身亡。記者石秀華／翻攝
高市一名保五支援旗山分局洪姓員警，本月2日下午下班後，騎車在美濃區光明路和謝姓女騎士對撞，謝重摔倒地，隔天不治身亡。記者石秀華／翻攝

美濃 車禍

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