閃紅燈路口未讓閃黃燈 女騎士和員警對撞人噴飛不治

高市一名保五支援旗山分局洪姓員警，本月2日下午下班後，騎車在美濃區光明路和謝姓女騎士對撞，謝重摔倒地昏迷，洪則手腳擦挫傷，雙雙被送醫；警方調查，謝當時路口是閃紅燈，應禮讓閃黃燈的洪男，但因謝隔天傷重不治，洪警被自家人依過失致死罪嫌送辦。

旗山警分局警方指出，保五總隊支援中壇派出所洪姓警員（22歲），本月2日下午4時許，從派出所下班後，騎機車行經美濃區光明路與清興街口，和美濃區的居民謝姓女子（50歲）的機車發生相撞，謝女整個人噴飛倒地，頭部受創，洪警則受有手腕及膝部擦挫傷，雙雙被救護員送醫救治。

警方獲報到場，發現是自家人出車禍，在現場測繪調查車禍原因，發現案發地點是閃燈號誌路口，洪警當時行駛方向的路口為閃黃燈，行經路口要減速慢行，謝女行駛的路口方向為閃紅燈，要停下禮讓閃黃燈的洪警。