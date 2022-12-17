寒流襲台 新北昨今兩天17人送醫、12人不治

入冬首波寒流強勢襲台，截至今天中午，新北市昨、今兩天共有17人因無呼吸心跳送醫急救，救回5人，有12人宣告不治，新北市消防局呼籲防寒3件事，「保暖衣物、保健活動、保持警覺」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

寒流來襲，加上鋒面影響，今天氣溫明顯下降，白天起至下周一清晨天氣非常寒冷，最低溫預測分別為，台南以北、宜蘭達酷寒等級，約為6至8度，各地易有10度以下低溫，今、明兩天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度左右氣溫發生機率。

新北消防局表示，低溫天氣有5大高風險族群，「年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者」，氣溫下降時，請保持頭、頸、手和腳部溫暖，年長者或有心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並添加保暖衣物。如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間逗留在寒冷環境。家中使用電暖器、室內環境使用煤油暖爐或等取暖設備，也要保持通風注意安全。