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寒流襲台 新北昨今兩天17人送醫、12人不治

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

入冬首波寒流強勢襲台，截至今天中午，新北市昨、今兩天共有17人因無呼吸心跳送醫急救，救回5人，有12人宣告不治，新北市消防局呼籲防寒3件事，「保暖衣物、保健活動、保持警覺」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

寒流來襲，加上鋒面影響，今天氣溫明顯下降，白天起至下周一清晨天氣非常寒冷，最低溫預測分別為，台南以北、宜蘭達酷寒等級，約為6至8度，各地易有10度以下低溫，今、明兩天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度左右氣溫發生機率。

新北消防局表示，低溫天氣有5大高風險族群，「年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者」，氣溫下降時，請保持頭、頸、手和腳部溫暖，年長者或有心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並添加保暖衣物。如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間逗留在寒冷環境。家中使用電暖器、室內環境使用煤油暖爐或等取暖設備，也要保持通風注意安全。

新北市府已啟動防寒關懷機制，持續訪視獨居長者及街友等弱勢族群照顧，結合民間資源加強訪視、發揮守望相助的精神，並請里長廣播提醒市民防範一氧化碳中毒等措施，打開門窗保持通風，如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

入冬首波寒流強勢襲台，外出民眾應多注意保暖。記者林俊良／攝影
入冬首波寒流強勢襲台，外出民眾應多注意保暖。記者林俊良／攝影

低溫 寒流 一氧化碳中毒 心血管疾病

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