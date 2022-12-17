影／寒流強風來襲！台中3樓高大樹被吹倒 一車遭砸女駕駛嚇壞

寒流來襲台中昨晚起刮強風，李姓女子今天一早8點多開車經建國路，一旁1棵3樓高的大樹突然應聲倒下，李緊急煞車仍閃避不及撞上，李女飽受驚嚇所幸僅車身受損人沒有受傷，當地福平里長張啟龍表示，該樹有褐根病推測風大降雨前日又地震才倒塌，將通報市府、區公所修剪。

李姓女子今天早上8點半開車經建國北路、民興街口時，左側分隔島上的1棵約3樓高大樹直接朝路面傾倒，她嚇得馬上踩煞車但仍被樹枝、樹幹砸到，所幸僅有車輛鈑金受損駕駛沒有受傷。

李女也說，她開車到一半路邊整個樹就突然倒下來，整排樹蓋過路面打到她的休旅車，同時也波及旁邊1輛停在停車格的車輛。

里長張啟龍獲報也到場關心，他表示附近行道樹有罹患褐根病，造成枝幹腐敗侵蝕，加上日前地震今天強風又降雨，懷疑是泥土鬆軟才撐不住倒下來。

張表示，已經向市府建設局、區公所等單位通報，希望能派員針對附近高大的路樹做高空修剪，減輕上方載重，避免長期頭重腳輕下又發生意外。