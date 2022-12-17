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取締噪音車飆行擾寧 樹林警：今年已通報裁罰1026件

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為取締噪音車飆行擾民，還「靜」於民。昨天（16日）晚上，新北市樹林警方聯手環保局稽查人員，於大安路執行噪音、改裝車輛稽查，當晚共攔檢56輛疑似改裝排氣管車輛，現場查驗5輛不合格車輛，依「噪音管制法」製單告發。

樹林警分局表示，轄區實有噪音改裝車擾寧案件，昨天（16日）晚上，樹林警分局聯手環保局稽查人員，針對擅自變更車體、噪音擾民、酒後駕車等違規樣態，於大安路執行噪音、改裝車輛稽查。現場共攔檢56輛疑似改裝排氣管車輛，經查驗有5輛車輛不合格，依法製單告發。

根據樹林警分局統計，今年一月至今，已對取締告發1308件無照駕駛、7521件闖紅燈、265件擅自增、減、變更原有規格設備及1026件改裝致噪音車，皆依規定通報環保局裁罰。

樹林警分局提醒民眾，依「噪音管制法」第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰。呼籲駕駛應遵守相關交通法規，勿擅自變更車體或從事危險駕駛行為，同時勿噪音擾民、勿酒後駕車，以維護安全用路環境及住戶安寧。

昨天（16日）晚上，新北市樹林警方聯手環保局稽查人員，於大安路執行噪音、改裝車輛稽查，當場查驗5輛不合格車輛，依「噪音管制法」製單告發。記者曾伯愷／翻攝
昨天（16日）晚上，新北市樹林警方聯手環保局稽查人員，於大安路執行噪音、改裝車輛稽查，當場查驗5輛不合格車輛，依「噪音管制法」製單告發。記者曾伯愷／翻攝
昨天（16日）晚上，新北市樹林警方聯手環保局稽查人員，於大安路執行噪音、改裝車輛稽查，當場查驗5輛不合格車輛，依「噪音管制法」製單告發。記者曾伯愷／翻攝
昨天（16日）晚上，新北市樹林警方聯手環保局稽查人員，於大安路執行噪音、改裝車輛稽查，當場查驗5輛不合格車輛，依「噪音管制法」製單告發。記者曾伯愷／翻攝

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