取締噪音車飆行擾寧 樹林警：今年已通報裁罰1026件
為取締噪音車飆行擾民，還「靜」於民。昨天（16日）晚上，新北市樹林警方聯手環保局稽查人員，於大安路執行噪音、改裝車輛稽查，當晚共攔檢56輛疑似改裝排氣管車輛，現場查驗5輛不合格車輛，依「噪音管制法」製單告發。
樹林警分局表示，轄區實有噪音改裝車擾寧案件，昨天（16日）晚上，樹林警分局聯手環保局稽查人員，針對擅自變更車體、噪音擾民、酒後駕車等違規樣態，於大安路執行噪音、改裝車輛稽查。現場共攔檢56輛疑似改裝排氣管車輛，經查驗有5輛車輛不合格，依法製單告發。
根據樹林警分局統計，今年一月至今，已對取締告發1308件無照駕駛、7521件闖紅燈、265件擅自增、減、變更原有規格設備及1026件改裝致噪音車，皆依規定通報環保局裁罰。
樹林警分局提醒民眾，依「噪音管制法」第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰。呼籲駕駛應遵守相關交通法規，勿擅自變更車體或從事危險駕駛行為，同時勿噪音擾民、勿酒後駕車，以維護安全用路環境及住戶安寧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言