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酒駕累犯開車停等紅燈竟昏睡...警拍打車窗驚醒 滿身酒氣又被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

26歲陳姓男子昨晚從高雄到台南訪友，並到酒吧飲酒至1時許酒後駕車上路，疑不堪酒力竟然在北門與民族路口停等紅燈時昏睡在車內，經台南市警二分局員警巡邏發現後拍打車窗叫醒，他哀求員警要叫代駕前來，但滿身酒味經酒測達0.26毫克，警方依涉公共危險罪嫌將他法辦。

警方調查，陳男今年8月份才因酒後駕車遭送辦，今天凌晨竟又再次酒駕被逮，二分局博愛派出所員警當場移置保管其轎車，將面臨吊銷駕駛執照、實施道路交通安全講習外，且面臨公布其姓名、照片及違法事實等裁處。

警方指出，16日起寒流來襲，氣溫驟降，常有民眾喜好飲酌酒精趨寒，卻又心存僥倖開車上路，嚴重影響行車安全。二分局昨晚起連續兩天規畫取締酒後駕車專案勤務，嚴加取締，避免酒駕憾事重演。一晚下來，共計取締2件酒後駕車，依公共危險罪送辦外，也查獲毒品案2件2人依毒品危害防制條例送辦。

警方表示，自今年1月起，在取締酒駕工作列為重點交通執法項目，迄今共計取締1231件，且有效減少酒駕肇事件數17件，較去年同期降幅達30%，且防制減少死亡車禍5人。警方也強調，一定會持續貫徹酒駕零容忍政策，滾動分析各酒肇路段，持續取締精準執法。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台南市警二分局博愛派出所員警發現陳男滿身酒味，經酒測達0.26毫克，警方依涉公共危險罪嫌移送法辦。圖／讀者提供
台南市警二分局博愛派出所員警發現陳男滿身酒味，經酒測達0.26毫克，警方依涉公共危險罪嫌移送法辦。圖／讀者提供
26歲陳姓男子昨晚從高雄到台南訪友，並到酒吧飲酒至1時許酒後駕車上路，疑不堪酒力竟然在北門與民族路口停等紅燈時昏睡在車內。圖／讀者提供
26歲陳姓男子昨晚從高雄到台南訪友，並到酒吧飲酒至1時許酒後駕車上路，疑不堪酒力竟然在北門與民族路口停等紅燈時昏睡在車內。圖／讀者提供

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