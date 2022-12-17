硬漢嶺7.7度！新北已17人「沒呼吸心跳」送醫 電暖器、除濕機NG用法不可不慎

受寒流南下影響，中央氣象局針對北台6縣市，發布6度低溫特報。今天上午11時許，新北市八里區觀音山硬漢嶺測得7.7度低溫。從昨天到今天中午，新北市計有17人內科OHCA就醫。消防局提醒民眾，寒流來襲有心血管疾病者要多加留意。

中央氣象局上午10時44分發布低溫特報，今天白天開始至下周一（19日）清晨，因受寒流影響，各地天氣寒冷易有10度以下低溫發生；其中新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣易有6度以下氣溫發生。今天上午11時許，新北市八里區觀音山硬漢嶺測得7.7度低溫。

根據新北市消防局統計，從昨天（16日）凌晨零時至今天中午12時許，已有17位市民因各種病狀內科OHCA送醫急救。提醒民眾，家中有年長者或有心血管疾病者要多加留意，若患者出現胸痛、胸悶、呼吸喘及冒冷汗等症狀，應為急性心臟梗塞典型症狀，應盡早到醫院檢查。

另外，寒流報到，民眾也要注意家中安全，包括電暖器、除濕機使用要注意，切記不可用於烘乾衣物或棉被等可燃物，應與可燃物距離1公尺以上。同時，電源插頭不使用時應隨手拔掉，且拔除時不可拉扯電線，以避免內部芯線斷裂。

針對高功率電器（如電暖器、除濕機）不可使用同一條延長線，一定要購買經濟部標準檢驗局檢驗合格且貼有「商品檢驗標識」的電器，並詳讀使用說明書，妥善保養維護。