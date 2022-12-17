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北市行人死亡事故 9成自身也有違規
台北市警察局日前統計，北市今年度行人死亡事故目前發生11件，其中高達9成，行人自身也有違規！為了維護北市交通狀況，守護民眾用路安全，中正一警分局除了配合辦理跨局處會勘，積極提出道路環境改善建議，也出動交通安全宣導團向轄內民眾宣導交通安全觀念，發放反光配件供民眾配戴，讓民眾夜間也能閃亮出行，強化民眾「行的安全」。
日前中正區市民大道1段平面道路發生機車碰撞高齡行人死亡案件，警方初步研判肇事原因，除下班時段天色昏暗、駕駛車速快，肇事地點並未劃設行人穿越道，行人則違規穿越道路；警方提醒行人常見違規態樣包含闖紅燈、不依號誌指示穿越道路、擅自在劃有雙黃線或設分隔島路段中穿越、未行走行人穿越道等，民眾不要因一時便利違規穿越道路，車輛和行人應確實遵守標誌、標線、號誌管制，一同維護大眾用路安全。
中正一分局呼籲，為共同營造友善交通安全環境，車輛駕駛人應有禮讓行人觀念，警方將持續加強不停讓行人違規執法，全力保護行人通行安全；同時行人也應提高警覺、嚴守交通規則，請民眾謹記「3要及2不」原則：「要」遠離路口3大步、「要」左看右看再左看、「要」走斑馬線；「不要」闖紅燈、行人秒數不夠時「不要」過，等下次綠燈再通過。另提醒高齡長者於清晨或夜間天色昏暗視線不佳時，應穿著亮色衣物、配戴反光配件，提高警覺保護自己。
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