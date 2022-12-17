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工讀生趁公司盤點偷走20支iPhone手機變賣 警逮人送辦

中央社／ 台北17日電

工讀生趁盤點時，偷走20支iPhone手機等物。示意圖，非新聞當事者。歐新社
工讀生趁盤點時，偷走20支iPhone手機等物。示意圖，非新聞當事者。歐新社

陳姓男大學生在台北市南港區某科技公司擔任工讀生，趁盤點時，分批偷走總價約新台幣50萬元的20支iPhone手機等物，警方循線在陳男住家搜到贓物。警詢後送辦。

台北市警察局南港分局今天召開記者會，偵查隊長陳人嘉指出，11月底接獲轄區某科技公司報案，指盤點時發現短缺約20支iPhone手機和2支Apple Watch，財損約新台幣50萬元，認為遭偷竊報警。

警方事後調閱公司監視器畫面，發現擔任工讀生的22歲陳姓男子行為怪異，經擴大查緝得知，陳男在公司盤點時，趁無人注意，分批把iPhone手機等物藏在文件夾下方，帶出倉庫。

警方查出，陳姓男子事後把贓物藏放在公司停車場通風管或男廁水箱內，經過幾天後，返回藏匿處拿走手機等物，再以1萬8000元至2萬2000元賣給通訊行。

警方掌握線索後，12月初前往陳姓男子在新北市汐止區的住家搜索，查獲2支iPhone。陳男供稱，因缺錢花用頓起貪念，才利用盤點時，偷走公司庫存手機等物變賣。

警詢後依竊盜罪嫌把陳姓男子移送士林地檢署偵辦。南港分局呼籲，竊取財物是違法行為，切勿因一時貪念而誤觸法網，建議公司行號或商家，放置貴重物品場所，應裝設監視器錄影系統。

偷竊 大學生 iPhone

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