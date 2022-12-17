不認我是你老大 莽男酒後在捷運站傷友嗆「不尊重我」

新北市蘆洲區蘇、林兩男，今天清晨從北市夜店搭車返抵蘆洲捷運站1號出口外，因一句「你不是我老大」蘇男瞬間惱怒，雙方直接大街起口角，一旁友人勸架不成，蘇男疑持利器傷林負傷倒地，所幸送醫無生命危險。警追兩小時逮捕蘇男到案，警詢後依傷害罪嫌送辦。

經調查，蘇姓男子（30歲、服務業）與林姓男子（25歲、葬儀社）彼此熟識是為多年友人，不過蘇男一直把林男當小弟，未料，今天清晨近6時許，蘇、林兩男從北市信義區某夜店，搭乘計程車返回蘆洲捷運站1號出口外，因林男不認蘇為老大，而引爆雙方口角濺血衝突。

據悉，昨天（16日）晚上，蘇、林與幾位好友，相約在北市信義區某家夜店歡聚喝酒，眾人喝到今天凌晨約莫5時許離開，林、蘇兩人共乘一輛計程車、另兩友人則攔搭另輛，2車4人準備返回新北市蘆洲捷運站外。

孰料，蘇男有酒意，因林男回稱一句「我沒當你是老大，而是我朋友」瞬間惱怒，雙方一路爭吵抵捷運站外下車，旋即在大街上拉推互嗆。另車兩友隨後趕抵，趕緊衝前拉離雙方不成。

只見蘇男怒氣難消，疑似掏出利器朝著林男臉部劃刺，導致林男臉頰、嘴角濺血倒地。警方獲報趕抵，已不見蘇男在場，林男負傷流血向警指稱，遭蘇男持彈簧刀所傷，緊急協助他送醫急救，所幸沒有生命危險。

事後警方調閱周邊監視器畫面，循線於兩小時逮捕蘇男，偵詢時蘇男否認持利器傷友，至於行兇動機則辯稱「他不認我是老大，覺得不被尊重」警詢後依傷害罪嫌送辦。