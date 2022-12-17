桃園男加LINE「績優股票投資群組」險遭詐50萬
桃園龍潭65歲的游姓男子透過手機簡訊加入LINE績優股票投資群組，群內謊稱有內線可投資績優股票，要游男至銀行匯款50萬元投資，所幸機警行員深覺有詐，通知員警到場，才成功保住游男的血汗錢。
游男誤信手機簡訊，佯稱投資績優股票，在詐團成員經常聯繫下，深覺可以信任後便加入Line網路通訊軟體密切聯繫，詐團表示他是投顧公司的高階幹部後，即推薦其購買內線股票，可獲利數十倍，游男不疑有他，就至銀行準備臨櫃匯款。
龍潭警分局龍潭派出所長孫祥愷及女警廖怡惠，昨獲報後趕抵現場，經查看游男手機通訊內容，詳細說明此類的匯款情形，是詐騙集團慣用手法，以假投資博取信任再行騙，不過游男認為他是幸運得知績優股票堅持要匯款，事後女警再次細心說明並提供多則詐騙案例，才驚醒夢中人，保住血汗錢並頻頻向警方道謝。
龍潭警分局表示，目前社會上各類新型詐騙手法層出不窮，詐騙集團常標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬率」、「購買虛擬貨幣」、「未上市股票」等詐騙關鍵字，並且會教導被害人臨櫃匯款時規避行員詢問匯款用途，民眾如遇疑似詐騙情形，切記莫驚慌，謹慎求證，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案，亦可加入165官方LINE ID：@tw165，以維護民眾財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言