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桃園男加LINE「績優股票投資群組」險遭詐50萬

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園龍潭65歲的游姓男子透過手機簡訊加入LINE績優股票投資群組，群內謊稱有內線可投資績優股票，要游男至銀行匯款50萬元投資，所幸機警行員深覺有詐，通知員警到場，才成功保住游男的血汗錢。

游男誤信手機簡訊，佯稱投資績優股票，在詐團成員經常聯繫下，深覺可以信任後便加入Line網路通訊軟體密切聯繫，詐團表示他是投顧公司的高階幹部後，即推薦其購買內線股票，可獲利數十倍，游男不疑有他，就至銀行準備臨櫃匯款。

龍潭警分局龍潭派出所長孫祥愷及女警廖怡惠，昨獲報後趕抵現場，經查看游男手機通訊內容，詳細說明此類的匯款情形，是詐騙集團慣用手法，以假投資博取信任再行騙，不過游男認為他是幸運得知績優股票堅持要匯款，事後女警再次細心說明並提供多則詐騙案例，才驚醒夢中人，保住血汗錢並頻頻向警方道謝。

龍潭警分局表示，目前社會上各類新型詐騙手法層出不窮，詐騙集團常標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬率」、「購買虛擬貨幣」、「未上市股票」等詐騙關鍵字，並且會教導被害人臨櫃匯款時規避行員詢問匯款用途，民眾如遇疑似詐騙情形，切記莫驚慌，謹慎求證，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案，亦可加入165官方LINE ID：@tw165，以維護民眾財產安全。

桃園龍潭65歲游男透過手機簡訊加入通訊軟體LINE績優股票投資群組，要游男至銀行匯款50萬元投資，所幸員警到場，才成功保住游男的血汗錢。記者翁唯真／翻攝
桃園龍潭65歲游男透過手機簡訊加入通訊軟體LINE績優股票投資群組，要游男至銀行匯款50萬元投資，所幸員警到場，才成功保住游男的血汗錢。記者翁唯真／翻攝

詐騙集團 LINE 虛擬貨幣

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