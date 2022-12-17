中鋼外包商工人電擊店員搶超商 雖背後有洋蔥仍未輕饒

中鋼公司外包商工人陳姓男子穿雨衣搶超商，並以電擊棒和辣椒水攻擊店員成傷，但沒搶到財物逃逸，12小時後被捕，換來3年10月徒刑。

高雄地方法院判決指出，5月31日凌晨近4時，陳姓男子（46歲）以膠帶遮掩機車牌照，頭戴安全帽、身著藍色雨衣，到高雄市前鎮區草衙一路某超商，向周姓店員佯稱要影印，趁周整理商品，竟對周噴辣椒水，因遭周拿椅子反擊，竟拿電擊棒電暈周姓店員，致周頭頂遭電傷、額頭擦傷、右膝擦傷，臉部也因遭噴辣椒水，眼、臉有化學性皮膚炎等傷害。

陳姓男子翻找櫃檯未搶到財物，見周姓店員甦醒便即逃離超商，後來將雨衣和帽T丟入中鋼鍋爐燒毀。

警方據報，當天下午4點多，高雄市小港區拘提陳到案，全案依強盜罪嫌移送法辦後，他的辯護人說他因遭逼債，且薪資未入帳，又有中度殘障的哥哥需照顧，才涉此案，希望與被害人和解，可獲輕判。