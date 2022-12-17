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中鋼外包商工人電擊店員搶超商 雖背後有洋蔥仍未輕饒

聯合報／ 記者林保光／即時報導

中鋼公司外包商工人陳姓男子穿雨衣搶超商，並以電擊棒和辣椒水攻擊店員成傷，但沒搶到財物逃逸，12小時後被捕，換來3年10月徒刑。

高雄地方法院判決指出，5月31日凌晨近4時，陳姓男子（46歲）以膠帶遮掩機車牌照，頭戴安全帽、身著藍色雨衣，到高雄市前鎮區草衙一路某超商，向周姓店員佯稱要影印，趁周整理商品，竟對周噴辣椒水，因遭周拿椅子反擊，竟拿電擊棒電暈周姓店員，致周頭頂遭電傷、額頭擦傷、右膝擦傷，臉部也因遭噴辣椒水，眼、臉有化學性皮膚炎等傷害。

陳姓男子翻找櫃檯未搶到財物，見周姓店員甦醒便即逃離超商，後來將雨衣和帽T丟入中鋼鍋爐燒毀。

警方據報，當天下午4點多，高雄市小港區拘提陳到案，全案依強盜罪嫌移送法辦後，他的辯護人說他因遭逼債，且薪資未入帳，又有中度殘障的哥哥需照顧，才涉此案，希望與被害人和解，可獲輕判。

合議庭認為，陳並非沒工作能力，搶超商之前也曾涉多件竊盜案，還帶辣椒水及電擊棒攻擊手無寸鐵的超商店員，顯見並不是臨時起意而誤觸重典，嚴重影響人身安全，對社會治安危害甚鉅，雖家中有殘障兄長，客觀上不足以引起一般人同情，判決3年10月。全案可上訴。

陳姓男子5月31日穿藍色雨衣搶超商，攻擊周姓店員畫面。記者林保光／攝影
陳姓男子5月31日穿藍色雨衣搶超商，攻擊周姓店員畫面。記者林保光／攝影

超商 強盜 中鋼

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