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天冷2人送醫無呼吸心跳 專家建議：從被窩裡出來前先做這事

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寒流來襲氣溫驟降！彰化2人送醫無呼吸心跳 專家建議這樣穿能保命

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

寒流來襲，氣溫驟降，彰化縣消防局表示，從昨天傍晚到今天上午8時為止，彰化縣共有2人送醫OHCA(到院無呼吸心跳），分別是一名彰化市58歲女性及二林鎮89歲男性，雖然無法判定是否與天冷有關，消防局仍呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病

彰化縣消防局統計從昨天午5時到今天上午8時，消防局受理的急病救護案件共25件，其中非創傷性OHCA(到院無呼吸心跳）案件為2件，分別是一名彰化市58歲女性及二林鎮89歲男性，但消防局強調，消防人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，不代表猝死，送醫後仍有可能因急救恢復心跳呼吸，因此消防局無法確認OHCA(到院無呼吸心跳）的原因。

彰化縣昨天白天仍出太陽，氣溫還算溫暖，但到傍晚以後，氣溫逐漸下滑，夜間還挾風帶雨，到今天清晨以後，氣溫持續下探。消防局提醒籲民眾，尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病。

彰化縣消防局建議，老人家、心血管疾病及三高族群，起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

昨天下午起，，氣溫驟降，彰化縣消防局表示，到今天上午8時為止，彰化縣已有2人送醫OHCA(到院無呼吸心跳）。照片／消防局提供
昨天下午起，，氣溫驟降，彰化縣消防局表示，到今天上午8時為止，彰化縣已有2人送醫OHCA(到院無呼吸心跳）。照片／消防局提供

保暖 心血管疾病 寒流 發熱衣

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