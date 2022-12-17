偷兌幣機慣竊見警駕車衝撞 警開3槍成功逮到人

新北市土城警方今年6月初越區至桃園抓慣竊曾姓男子，曾男為求脫逃，涉嫌開車衝撞兩輛偵防車，還波及4輛民眾汽車，警方連開3槍，一路尾隨追緝至三峽區成功逮人。新北地院日前依攜帶兇器竊盜罪及妨害公務執行罪，判刑1年6月，可上訴。

判決指出，慣竊曾男涉嫌持電鑽及十字螺絲起子和一字起子等工具，今年4月間在新北市新莊、林口、三峽、樹林、永和及土城等區，鎖定路邊汽車或無人看顧的選物販賣機店及夾娃娃機台店兌幣機為下手目標，犯下多起竊盜案件。

今年6月中，土城警分局土城派出所長賴崇逸追查發現曾男藏匿在桃園市，由土城偵查隊偵查佐詹智偉支援下，率所內員警楊晉評、黃英股持拘票前往查緝，在桃園市桃園區復興路邊一處停車場內，發現曾男蹤影。

偵查佐詹智偉駕駛偵防車擋住曾男去路，卻遭曾駕車不斷衝撞，員警楊晉評、黃英股見狀，衝上前破窗喝令停車未果，所長賴崇逸隨即朝曾男汽車左前車輪連開3槍，但曾男為求脫逃，猛踩油門開車衝撞兩輛警用偵防車，還波及一旁四輛民眾汽車，最後撞壞停車場柵欄，加速朝龜山區開車方向逃逸。警方一路尾隨追緝至新北市三峽區和平路成功逮捕曾男。