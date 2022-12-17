蘆洲捷運站外清晨衝突 疑酒後口角利刃刺友濺血

新北市蘆洲區廖、林兩男，今天清晨因係在蘆洲捷運站1號出口外互起口角。過程中，廖男持利刃朝著林男臉部劃刺，廖男見林男濺血，逃離現場，所幸林男送醫後沒有生命危險。稍早蘆洲警方逮捕廖男到案，目前正在詢問釐清案情。

經調查，廖姓男子（23歲）與林姓男子（25歲）彼此熟識，今天清晨近6時許，廖、林兩男與另兩名友人酒後，分乘兩輛計程車，來到新北市蘆洲捷運站1號出口外下車。

未料，廖、林兩男卻因係在捷運站出口外互起口角，另兩友人見狀趨前勸阻不成，廖男一時氣憤，持利刃朝林男臉部劃刺，當場倒地濺血。廖見林倒地拔腿逃去，留下一臉錯愕的眾人。

警方獲報趕抵現場，協助林男送醫急救，所幸傷口縫合後沒有生命危險。稍早蘆洲警方已逮捕廖姓嫌犯，目前正在詢問廖男犯案動機為何？朝傷害罪嫌偵辦。