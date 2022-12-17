為酒店妹爭風吃醋互嗆 男撂4人將情敵押上車台南放人

高市唐姓男子在酒店消費，對一名酒店妹有好感，雙方互加Line好友聊天，女方黃姓男友發現2人有曖昧，醋勁大發，和唐互嗆，昨晚夥同4友人趁唐在左營區住處取外送餐時，朝唐噴辣椒水將他押上車，在車上巴頭教訓後，在台南放人，警方連夜追緝，逮獲黃等5人。

左營警分局警方連夜追查，被害人唐姓男子（32歲）昨晚６點多在左營區霞海路承租大樓下樓取外送餐點時，突然下來2車4人，其中有人持辣椒水，朝唐男噴灑，趁其無法抵抗時，將他押送上車。

警方根據車號「以車追人」，發現嫌犯沿線逃往台南方向，唐男在車上被黃男巴了幾下頭教訓，因雙方有互認識的友人，黃在台南市區將唐釋放後，一行人又駛回高雄，警方追出黃男等人身分後，連夜逮捕黃等5人。