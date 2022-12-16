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台北市政交接柯市府大頭都沒到 蔣萬安團隊錯愕「像自己人開會」

學甲分局長調動 警政署駁有外力介入延緩調動

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署今天發布澄清稿，指出台南市學甲分局長職務調整，警政署尊重市警局考核建議，第一時間簽報部長同意辦理，並無外力介入，部分媒體報導內容與事實不符，警政署嚴正駁斥。

警政署表示，台南市警察局基於勤、業務需要，11月25日（星期五）下午6時30分簽報調整時任學甲分局長職務，警政署28日（星期一）依規定程序簽陳內政部，經部長同年月30日（星期三）核可後，交回由警政署代擬代判部令再送請內政部發文用印，全案12月2日（星期五）發布。

台南市警察局12月5日（星期一）收到部令後規劃於12月7日（星期三）交接。

警政署強調，有部分媒體報導警政署長曾受遊說，同意暫緩調動等情，純屬子虛烏有，與事實不符，未經查證即胡亂報導指控，警政署嚴予駁斥，以正視聽。

台南 警察 內政部

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